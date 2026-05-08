Collboni anuncia tres nous monuments a Barcelona: a Cerdà, a Mercury i Caballé i a l'emprenedoria

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que la ciutat sigui un "autèntic museu a l'aire lliure". Així ho ha expressat durant la presentació del programa municipal d'impuls a l'Art Públic 2026-2027 per fomentar la creació contemporània, aquest divendres al Saló de Cent de l'Ajuntament. En aquest marc, Barcelona dedicarà monuments de la ciutat a Ildefons Cerdà (a la plaça Universitat); a Montserrat Caballé i Freddie Mercury (a l'entrada del túnel de la plaça de les Glòries), i a l'emprenedoria. Aquestes tres peces formaran part de la categoria d'"artistes consolidats", i el Consell d'Art Públic proposarà tres participants. Per altra banda, l'Ajuntament convocarà un concurs per a tres intervencions més destinades a "artistes emergents".
Collboni ha presentat aquest divendres el programa d’Impuls a l’Art Públic per al període 2026-2027, que busca fomentar la creació contemporània i convertir la ciutat en un "espai cultural viu". El programa contempla la producció i la instal·lació d’un total de sis intervencions artístiques en dues categories: tres intervencions d’artistes consolidats i tres d’artistes emergents.
Tal com ha remarcat l'alcalde, les peces seran "representatives" per "ressignificar" els espais i connectar amb la memòria dels barris i la ciutat. Collboni ha insistit que els monuments han de ser "accessibles" per al conjunt de la ciutadania, i garantir el "dret a la bellesa artística a l'abat de tothom". "El pla pretén democratitzar l'art i convertir la ciutat en un museu a l'aire lliure", ha reivindicat.
Així mateix, l'Ajuntament treballarà l'encàrrec de localitzar a la ciutat 40 punts on poder situar aquestes sis peces. El pla prepararà durant els pròxims mesos una cartografia de les peces d'art públic per instal·lar.
Procés de selecció de les propostes
Cadascuna de les propostes seleccionades estarà dissenyada per intervenir en un espai concret de la ciutat, tenint en compte les seves necessitats i condicions urbanístiques, històriques i socials, així com la diversitat dels districtes.
L’equip de l’arquitecta en cap facilitarà els emplaçaments, tot recollint les necessitats expressades pels districtes, per dur a terme aquestes intervencions. Per la selecció final també es tindran en compte criteris de manteniment i possible degradació de les obres.
Artistes consolidats
Per la categoria d’artistes consolidats, el Consell d’Art Públic proposarà tres participants per la concurrència del concurs de cadascuna de les obres. La seva participació serà remunerada amb uns honoraris de 4.500 euros per artista.
La invitació, prèvia a presentar una proposta, anirà acompanyada d’un full d’encàrrec que inclourà la informació següent: ubicació, amb plànols i informació tècnica rellevant (mobilitat, instal·lacions d’aigua i elèctriques), la temàtica de la intervenció i els seus objectius. Aquest ha estat el cas dels homenatges a Ildefons Cerdà, d'una banda; a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, de l'altra, i a l'emprenedoria, en tercer lloc.
Artistes emergents
En canvi, per la categoria d’artistes emergents, l’Ajuntament de Barcelona convocarà un concurs per a les tres intervencions artístiques adreçat a artistes "emergents" de qualsevol edat i nacionalitat vinculats a la ciutat.
La convocatòria no estableix restriccions pel que fa a la temàtica, les tècniques o els llenguatges artístics, però la proposta ha d’ajustar-se a una intervenció per a l’espai públic a la intempèrie amb voluntat de caràcter permanent.
A les bases també s’inclourà la informació següent per cada intervenció: ubicació, amb plànols i informació tècnica rellevant, la temàtica de la intervenció i els seus objectius.
Finançament del programa
El Programa Municipal d’Impuls a l’Art Públic 2026-2027 es finançarà amb càrrec al pressupost municipal. Amb aquesta finalitat, es crearà, dins del capítol d’inversions, una partida pressupostària específica a la qual s’atribuiran els fons corresponents. La dotació pressupostària serà d’1.500.000 euros, amb caràcter bianual.
El programa el desplega el Consell d’Art Públic, format per membres de l’Institut de Cultura (ICUB), l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV), la Gerència de l’Arquitecta en Cap de l’Ajuntament de Barcelona; els museus MNAC, Fundació Joan Miró, Museu Frederic Marès i MACBA, a més de tres experts independents de "reconegut prestigi".
El Consell d’Art Públic proposarà els espais i els artistes pel desplegament del programa, avaluarà les propostes artístiques i escollirà els projectes guanyadors.
L'alcalde ha presentat el programa amb un acte aquest divendres al Saló de Cent de l'Ajuntament, acompanyat pel regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, i els membres del Consell d'Art Públic.