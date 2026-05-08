Un barri de Barcelona decidirà si canvia una lletra del seu nom

Una lletra podria canviar el nom d'un barri de Barcelona. Així és, el districte de Nou Barris ha engegat aquest divendres un procés participatiu per decidir si el barri del Verdun hauria de passar a dir-se Verdum. Per ajudar que els ciutadans es decantin, s'han organitzat diferents activitats per donar a conèixer la història del barri. Entre aquestes, hi ha previstes passejades per espais emblemàtics del barri i punts d’informació sobre el procés participatiu. La iniciativa compta amb el suport d’entitats molt arrelades com l’Associació de Veïns i Veïnes del Verdum, que fa anys que promou aquest debat i ja va impulsar una consulta informal l’any 2023, o bé el Centre d’Estudis Populars i Arxiu Històric de Roquetes.
I per què? "Fa anys que existeix un debat informal sobre si el nom s’ha d’escriure amb n o amb m, i ara li donem un espai formal, transparent i obert”, explica el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé. És per això que ara s'ha obert un procés participatiu, perquè es vol "que sigui el propi veïnat qui defineixi la identitat del seu barri". “Ho fem ara perquè el govern vol reconèixer aquesta inquietud i convertir-la en una oportunitat de diàleg i cohesió”, afegeix Marcé.
Sota el paraigua "Verdun/Verdum, la lletra que ho canvia tot", la campanya també vol servir perquè el veïnat conegui la història i l’origen de les dues formes del nom. “Aspirem que aquest procés reforci la cohesió i el sentiment de pertinença, posant al centre la veu dels veïns i veïnes que són qui millor coneixen i construeixen Verdun o Verdum”, rebla el regidor.
Com es decidirà?
Per votar si el nom del barri ha de ser "Verdun" o "Verdum", es farà a través d'una enquesta al web municipal de participació ciutadana decidim.barcelona. Concretament, es podrà participar entre aquest mateix 8 de maig i el 19 de juny, i la poden respondre totes les persones que tinguin més de 14 anys i que estiguin empadronades a Nou Barris. Això sí, caldrà introduir el número d’un document oficial per confirmar que la persona resideix oficialment al districte i que només vota una vegada. A més, el vot serà totalment anònim.
Un cop recollits tots els vots, s'elaborarà un informe amb els resultats del procés. El reglament de participació de l’Ajuntament contempla que el consistori en faci públic el veredicte en un termini de 60 dies. És a dir, que no se’n coneixerà el resultat fins a finals d’agost com a mínim.
La història del barri
El territori de l'actual barri de Verdun es va integrar al municipi de Sant Andreu de Palomar al segle XVIII i, amb el pas del temps, va passar de ser una zona boscosa a un espai urbanitzat després de l’annexió de Sant Andreu a Barcelona el 1897. Va ser l’any 1919 que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el nom del passeig de Verdun, en record de la batalla en aquesta ciutat francesa durant la Primera Guerra Mundial i en què van participar més de 6.000 voluntaris catalans allistats a l’exèrcit francès, tot i que en aquell moment el barri com a tal no existia.
Més tard, durant la dècada dels anys 20 que van començar a aparèixer referències a la forma Verdum en anuncis de terrenys i entitats del barri. Després de la Guerra Civil, el franquisme va impulsar la construcció d’habitatges a la zona per reallotjar barraquistes i l’Ajuntament va començar a utilitzar oficialment el nom de Verdun per diferenciar aquesta zona dels barris propers de Les Roquetes i La Prosperitat. Finalment, el 1984 el barri va quedar integrat oficialment al districte de Nou Barris.