Barcelona tornarà a tenir una pista de gel després de cinc anys

Barcelona tornarà a tenir una pista de gel permanent després de cinc anys sense cap instal·lació esportiva d'aquesta mena a la ciutat. El Barça ha anunciat l'obertura d'un nou equipament al carrer de Carles Ferrer i Salat, 7, a les Corts, destinat a les seccions amateurs de l'hoquei sobre gel i el patinatge artístic, però que també estarà oberta al públic general i disponible per al lloguer de particulars.
Es tracta de l'única pista de gel disponible a la ciutat des del tancament de l'Skating Club el juny del 2021 pels efectes econòmics de la pandèmia de la Covid. Ubicada al carrer Roger de Flor de l'Eixample, va ser la principal instal·lació durant 47 anys, però el confinament per la pandèmia va obligar la propietat a fer un ERTO que va acabar amb el tancament definitiu de l'espai. Des d'aleshores, no es podia patinar sobre gel a Barcelona.
Tot i que encara no s'ha inaugurat de manera oficial, la nova pista de gel ja està oberta des de les 7 hores fins a les 23.50 hores, amb entrades a partir de 15 euros. Al web del Barça es poden consultar també les tarifes dels cursos de patinatge que ofereix per a infants i per a adults. A més, es pot llogar l'espai per a esdeveniments d'empreses, campus esportius i festes d'aniversari.
Una pista amb dimensions olímpiques
La pista de gel del Barça reuneix tots els requisits olímpics, amb unes dimensions de 30x60 metres i una grada amb capacitat per aproximadament 300 persones. Un escut del Barça al cercle central corona la pista, així com el lateral amb els colors i els emblemes del club.
Tot plegat, s'emmarca en el projecte de l'Espai Barça i serveix per reemplaçar l’històric Palau de Gel, la pista de gel annexa al Palau Blaugrana on, arran de les obres del Camp Nou, s'hi va ubicar el museu del Barça de manera temporal. Les instal·lacions també suposen una nova font d'ingressos per al club.