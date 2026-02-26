El Parlament demana accelerar el consorci d'inversions que demana ERC

El Parlament ha reclamat "accelerar" el consorci d'inversions paritari Estat-Generalitat per a la gestió i execució de les inversions a Catalunya, una de les condicions que ERC ha posat per negociar els pressupostos i que està molt avançada. Ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC, ERC, els Comuns i la CUP, el vot en contra de Junts, PP i Vox i l'abstenció d'Aliança. La cambra ho ha reclamat a través de l'aprovació de dos punts de mocions presentades pels Comuns i ERC sobre el transport públic i l'estat de les infraestructures a Catalunya. A banda de demanar l'acceleració del consorci d'inversions, la moció impulsada per ERC demana "impulsar" el traspàs integral de la titularitat, gestió, planificació i els recursos econòmics necessaris per al manteniment i execució de les inversions pendents de les infraestructures viàries estatals a Catalunya.\r\n