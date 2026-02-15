Salut incentivarà els CAP que redueixin la llargada de les baixes

El Govern premiarà els centres d'atenció primària (CAP) que aconsegueixin reduir les baixes laborals. Segons han avançat La Directa i la SER Catalunya, el Departament de Salut incentivarà els centres que redueixin el temps diagnòstic d'aquestes persones. Des de Salut asseguren que es tracta de proves voluntàries que no tindran cap penalització en el finançament dels CAP.
Així, l'Executiu defensa que es busca evitar casos com haver de passar cinc mesos de baixa per obtenir un diagnòstic en situacions no greus. També afegeix que en qualsevol cas les incapacitats temporals s'atorgaran "sempre sota criteri mèdic".
La conselleria ja ha començat a informar els CAP d'aquest escenari, segons ha publicat aquest diumenge SER Catalunya, que detalla que cada centre mantindrà el seu pressupost i en tot cas rebrà un suplement d'un 5% si s'aconsegueixen els objectius fixats. La durada òptima de les baixes, subratlla la Generalitat, ve marcada pel govern estatal a través de la Seguretat Social.
Tot i que el Govern assenyala que no hi haurà penalitzacions, metgesses de família denunciaven a La Directa que si no s'assoleixen aquests objectius, el pressupost dels CAP sí que es veurà afectat. En un comunicat conjunt, el Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP) i La Capçalera advertien fa uns dies que aquesta mesura "dificulta encara més la tasca dels equips d’atenció primària”.
Per la seva banda, el Departament de Salut defensa que el que pretén és "animar" els catalans a fer un ús responsable de les baixes laborals. Segons apunten, la finalitat és "millorar" la gestió de les incapacitats temporals.