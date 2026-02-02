Un centre de salut mental de Barcelona deixa una pacient sense tractament per demanar fer-lo en català

La
Fundació CPB de Serveis de Salut Mental va signar l'alta hospitalària d'una pacient que havia patit una crisi suïcida sense derivar-la a cap altre servei i sense donar-li l'atenció mèdica prescrita perquè demanava ser atesa en català, tot al·legant que havia estat la mateixa pacient qui havia decidit no iniciar el tractament. El Departament de Salut ha reconegut la discriminació i denegació del tractament, i ha sancionat el centre mèdic privat amb una multa de 3.006 euros per una infracció greu de la llei general de sanitat.
Tal com denuncia
Plataforma per la Llengua, que ho ha fet públic aquest dilluns després de treballar en el cas durant gairebé dos anys, una psiquiatra del centre de dia de CPB al passatge Còrsega de Barcelona va pressionar la pacient perqué acceptés el tractament en castellà i la va instar a renunciar-hi si no acceptava aquesta condició. En aquest sentit, va equiparar la insistència a ser tractada en català amb una conducta problemàtica de salut mental com "la reticència a continuar administrant-se estupefaents o autolesionant-se", tal com certifiquen gravacions de les converses.
Quan l'afectada va presentar una
reclamació al centre amb proves, aquest va negar tots els fets i el mateix director mèdic de la fundació la va pressionar perquè deixés de lluitar pels seus drets lingüístics. A més, li va retreure que hagués enregistrat les converses per demostrar la discriminació.
Ara, la víctima, assessorada per l'equip legal de Plataforma per la Llengua, reclama que el
Servei Català de la Salut la indemnitzi amb 30.000 euros i el Col·legi de Metges de Barcelona intervingui per depurar responsabilitats. Víctima i entitat consideren que la multa imposada és injusta i insuficient perquè ni en sanciona els professionals responsables ni repara el dany patit, ja que afirma que la situació ha deixat seqüeles psicològiques a la víctima per les quals està rebent tractament.
Catalunya registra 330 discriminacions lingüístiques a l'àmbit sanitari el 2025
Plataforma per la Llengua també exigeix al
Govern que actuï "d'una vegada" contra les discriminacions lingüístiques a l'àmbit sanitari, atès que l'any 2025 en va registrar 330. Concretament, demana que "faci complir la llei per posar fi a les discriminacions", així com que asseguri l'aplicació de les mesures per facilitar que es garanteixin els drets lingüístics previstes pel Pla per garantir el coneixement i l'ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026.