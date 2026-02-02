El Vall d'Hebron fa el primer trasplantament de cara del món amb una donant que va rebre eutanàsia

"Ara la meva vida comença a ser una mica millor". Així ha donat les gràcies la Carme, la dona que ha rebut un trasplantament de cara amb una donant que va morir per eutanàsia, al centenar de professionals del Vall d’Hebron que li han donat l'oportunitat de tenir una nova vida. Amb aquesta intervenció, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron s'ha convertit en el primer centre del món a fer un trasplantament de cara gràcies a una persona que va decidir donar els seus òrgans i teixits –inclosa la cara– abans de rebre eutanàsia. Aquest dilluns al matí, l'hospital català ha presentat la fita en una roda de premsa on també ha assistit la Carme.
“Estic avui aquí per donar les gràcies”, ha començat dient la Carme. La dona va patir una necrosi dels teixits facials per una infecció bacteriològica fa dos anys que la va dur a ingressar a l'UCI. En sortir de l'hospital, va començar a patir les conseqüències de la infecció: no podia ni menjar ni respirar bé. Gràcies al trasplantament, la Carme assegura que ara la seva vida "comença a ser una mica millor". "Després de quatre mesos, estic parlant, estic menjant, estic bevent", ha expressat.
El trasplantament de cara és una operació de màxima complexitat amb tècniques de microcirurgia vasculonerviosa. La Carme es va sotmetre a aquesta operació perquè patia una desfiguració facial, una discapacitat que pot provocar moltes dificultats a l'hora de fer activitats tan quotidianes com parlar o menjar, així com un greu impacte psicològic i social. Davant d'aquesta situació, els metges li van recomanar fer el trasplantament, que es fa quan el pacient ha perdut zones del rostre com els músculs orbiculars de la cara i els ulls i que no es poden restituir amb altres tècniques habituals de cirurgia plàstica. Concretament, l'operació que li van fer a la Carme va ser un trasplantament parcial que va durar unes 24 hores i hi van participar un centenar de professionals.
El doctor Joan-Pere Barret, cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de l’Hospital Vall d’Hebron, explica que "no es tracta només de col·locar teixits tous per donar una aparença normal", sinó que "es fa per donar funció i sensibilitat". "Estem parlant d’estructures amb tot tipus de teixits, amb músculs i nervis, alguns amb diàmetres de 0,2 mil·límetres, que s’han de trobar i connectar", ha explicat el doctor.
El Vall d'Hebron ja va ser el primer hospital del món a fer un trasplantament de cara l'any 2010, i avui dia ja n'ha fet sis. En tot el món, només se n'han fet 54 en una vintena de centres trasplantadors. En el marc de la presentació de la fita, la directora assistencial del centre, Maria José Abadías, ha destacat l’“extraordinària generositat de la donant”, l’“esforç col·lectiu” darrere l’operació i l’“orgull” que significa per a l’“hospital, la sanitat pública i la societat”.
Donació per eutanàsia
Després que el juny del 2021 entrés en vigor la llei d'eutanàsia a l'estat espanyol, es va obrir una nova possibilitat per als trasplantaments d'òrgans i teixits, ja que ara els coordinadors dels programes poden parlar amb el donant abans de morir. En aquest cas, per exemple, va permetre que els responsables de l'operació del Vall d'Hebron planifiquessin millor el trasplantament.
La donant de la Carme era una dona que havia sol·licitat l’eutanàsia i que havia expressat la voluntat de ser donant, també de la cara si calia. L'equip trasplantador explica que, quan li van donar la notícia que podria donar la cara, la dona "va expressar l’absoluta felicitat de poder ajudar algú altre": "No pot haver-hi paraules per expressar la intensitat emocional i magnitud del moment", han assenyalat els responsables del procés.
Una operació que involucra molts serveis
Per poder fer un trasplantament de cara, cal que l'hospital sigui terciari, universitari, amb molta expertesa en trasplantaments i recursos assistencials i de laboratori dia i nit. De fet, es calcula que un centenar de professionals participen en cada trasplantament, ja que implica els serveis de Cirurgia Plàstica i Microcirurgia Reparadora, Trasplantament, Immunologia, Laboratoris, Psiquiatria i Psicologia Clínica, Rehabilitació, Unitat de Cures Intensives i Anatomia Patològica.
A més, per poder dur a terme la intervenció cal que el donant i el receptor del trasplantament comparteixin sexe i grup sanguini, i que presentin unes mesures antropomòrfiques del cap semblants. Més enllà dels criteris estrictament mèdics, també s’avalua amb entrevistes si el candidat compleix altres criteris com l’estat cognitiu, la capacitat d’adaptació, expectatives i adherència al tractament, així com el suport sociofamiliar.