Nou de cada deu accidents mortals a la feina s'han produït en empreses que incomplien la normativa i les mesures de seguretat. Així ho ha afirmat la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Laura Freixas, en una roda de premsa aquest dijous, en la qual ha fet balanç sobre les actuacions del cos durant l'any passat. La Inspecció de Treball ha investigat 2.554 sinistres amb 1.811 infraccions detectades i 1.902 propostes de recàrrec que percep el treballador quan acaba l’expedient. En total, ha incrementat un 8,2% les sancions amb 53,5 milions d’euros el 2025.
Tal com indica la responsable de la Inspecció de Treball, durant l'any passat es van tancar 54 expedients relacionats amb la pèrdua de vida d'un treballador durant l'àmbit laboral. D'aquestes morts, en 48 empreses s’han detectat “deficiències” i “incompliments de mesures de seguretat i salut”.
El secretari de Treball, Paco Ramos, ha assegurat que la Inspecció de Treball és “una de les principals eines que tenim per garantir el funcionament del mercat de treball” i ha apuntat que el cos “hauria de créixer en efectius en sintonia” amb l’increment d’ocupats al mercat laboral. Actualment, hi ha 182 persones treballant a l'organisme, 4 més que el 2024, un increment que qualifiquen de "minso".
Les infraccions registrades
Les actuacions dels inspectors van finalitzar 32.576 expedients durant el 2025, xifra que suposa un increment del 0,5% respecte a les dades de l'any anterior. Tal com indiques des de la Inspecció de Treball, aquestes investigacions han acabat amb 14.447 infraccions amb multes per valor de 53,5 milions. Els incompliments més habituals han sigut per temps de treball (+52%) i permisos de treball per compte d’altri (+23,5%).
Durant l’any, es va detectar un increment del 13,8% de les denúncies que envien els treballadors a l’organisme sobre incompliments de la normativa amb un total de 12.287. El 62% de l’activitat es va produir arran d’una denúncia externa. Ara mateix, el temps de resposta del cos i que inclou la tramitació i la investigació de l’expedient és de 119 dies, per sota dels 133 dies de l’any anterior.