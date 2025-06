La logística es reivindica com la indústria «que fa moure el món»

Aquest dimecres ha engegat a Barcelona el SIL 2025, la 27 edició del saló internacional de la logística que, organitzada pel Consorci de la Zona Franca, s’ha convertit ja en una referència global del sector. En l’acte d’inauguració, en presència del secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santana, el delegat especial de l’Estat per a la Zona Franca, Pere Navarro ha assenyalat que la logística només és notícia quan no funciona, però l’ha reivindicat com la indústria “que fa moure el món”.

Amb la participació de 650 empreses i una previsió d’assistència de professionals del sector que s’espera que superi les 15.000 persones, amb un índex d’internacionalització del 30% i gent provinent de 80 països, el SIL és un lloc de trobada que depassa el concepte firal per ser també, com ha explicat Navarro, “un congrés on es debat i s’aporten solucions als reptes del sector”.

Una edició la d’aquest any que es vol centrar en la innovació i l’aposta per la IA, introduïda en la seva plataforma digital SIL Virtual IA Platform, amb una agenda intel·ligent que suggereix actes o trobades en funció de les preferències apuntades al registrar-se i també amb la presentació d’una assistent virtual, SILvIA, que interlocuta i respon les preguntes dels assistents a les pantalles interactives que es poden trobar al saló. El SIL també vol apostar per la igualtat de gènere (el cinquè dels ODS assenyalats per Nacions Unides) i farà un reconeixement a les directives d’un sector encara hegemonitzat pels homes.

José Antonio Santana i Pere Navarro, al saló logístic.

Hugo Fernández

Vindicar el pes estratègic de la logística ha estat el missatge comú llançat avui des del SIL. Jordi Valls, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de Barcelona, ha posat el saló com un mirall on s’hi reflecteixen les grans transformacions viscudes des de la primera edició, el 1998. S’ha passat de saludar la globalització a replantejar-la i apostar per estratègies de reindustrialització, d’un món unipolar a un de multipolar, i d’anunciar suposats finals de la història a assistir, potser astorats, a escenaris internacionals guiats per la incertesa. Valls ha afirmat que els quatre grans motors de Barcelona com són l’aeroport, el port, la Fira i Zona Franca han de trobar-se amb els nous sectors emergents com són la tecnologia, la digitalització i la ciència.

José Antonio Santana ha destacat el pes de la logística (un 3% del PIB, 700.000 treballadors a l’estat espanyol) i ha posat en valor les inversions fetes en infraestructures, amb una aposta decidida pel Corredor Mediterrani, amb una inversió des del 2018 de 5.300 milions d’euros i 310 quilòmetres més i l’arribada imminent a Almeria. Santana ha subratllat la voluntat d’avançar en la sostenibilitat dels transports, amb l’horitzó que al 2030 el tren hagi passat del 3 al 10% del transport estatal.

Una logística aliada de la descarbonització

El SIL posarà en comú tots els segments de la logística en el que és una gran àgora de la indústria que ve. Entre els assistents a la inauguració, Baltasar Pozuelo, director d’Àrea8, una associació empresarial que treballa per accelerar els canvis en el teixit de les pimes en els àmbits de la sostenibilitat i la responsabilitat social. Àrea8 treballa en el districte econòmic de Barcelona i els territoris metropolitans del prat i l’Hospitalet de Llobregat i explica l’objectiu “que les pimes amb capacitat de ser grans emprees facin realitat els 17 ODS de Nacions Unides”.

Més de 650 empreses tenen espai al SIL.

Hugo Fernández L’empresari explica la rellevància del concepte de barri-polígon: “És la superació de la vella imatge dels polígons com uns espais allunyats de la ciutat, bruts i perillosos. Avui dia això ha canviat. Hi ha veïns de l’Hospitalet que poden anar a passejar pel polígon Pedrosa”. Pozuelo destaca la importància estratègica d’una logística que s’ha convertit en una aliada de la descarbonització i el salt a un model econòmic sostenible: “Cada cop més, amb menys metres guanyem més capacitat logística. Som un exemple de resiliència, adaptació i modernitat”.