Barcelona, epicentre logístic del futur amb el SIL 2025

Del 18 al 20 de juny, el Pavelló 8 de Fira de Barcelona (Montjuïc) es convertirà en el centre neuràlgic del món logístic amb una nova edició del Saló Internacional de la Logística (SIL). Amb més de 650 empreses participants, 350 ponents i representació de més de 80 països, l’esdeveniment es confirma com la cita imprescindible per entendre cap on avança la indústria logística.

El SIL 2025 arriba amb l'objectiu de "connectar mons per impulsar la innovació", i ho fa amb una aposta clara per la transformació digital, la sostenibilitat, el talent i la internacionalització. En paraules de Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, el SIL és més necessari que mai “per contribuir a l'impuls del sector que mou el món”.

L'espai expositiu acollirà 160 novetats mundials en exclusiva, que van des de vehicles autònoms per a l’última milla fins a IA aplicada a la cadena de subministrament o solucions de monitoratge 4.0. A més, més de 100 startups presentaran les seves propostes disruptives a la Startup Meeting Area, amb pitchs en directe i accés a inversors i socis potencials.

Per altra banda, l’àrea SIL Knowledge reunirà experts internacionals en més de 70 sessions, on es debatran les grans tendències del sector com la geopolítica, la sostenibilitat i la digitalització. També són elements destacables del saló els congressos MedaLogistics Week i el Congrés Internacional de Duanes, que posaran el focus en la col·laboració global.

Baròmetre SIL 2025: la IA i el talent, claus per al futur del sector

En el marc del SIL 2025, s’ha presentat la XV edició del Baròmetre del Círculo Logístico, una radiografia essencial de l’estat actual i les perspectives del sector logístic a Espanya. L’estudi, elaborat amb la participació de més de 1.000 directors de logística i supply chain, destaca dues grans preocupacions: la digitalització mitjançant la intel·ligència artificial (IA) i la dificultat per captar talent qualificat.

Segons les dades recollides, un 90% de les empreses considera que la IA pot millorar significativament els resultats operatius, i més del 75% preveu adoptar tecnologies basades en IA a curt termini. Paral·lelament, gairebé el 64% dels professionals declara tenir problemes per trobar perfils qualificats, i un 28,6% admet que no aconsegueix cobrir les vacants amb els perfils desitjats.

El baròmetre també posa en relleu l’auge de les startups logístiques: un 77% de les empreses industrials es mostra oberta a col·laborar-hi, i un 52,2% ho valora com una oportunitat molt positiva. Aquestes dades reforcen la importància d’espais com la Startup Meeting Area i el Job Market Place, on innovació i talent es donen la mà per transformar la cadena logística global.

Job Market Place: el talent pren protagonisme

Una de les iniciatives més destacades del SIL 2025 és el Job Market Place, que tindrà lloc el divendres 20 de juny de 9.30 h a 12.00 h. Aquest espai connectarà empreses que cerquen professionals qualificats amb candidats del sector logístic, a través d’entrevistes presencials i networking actiu. S’hi cobriran fins a 12 ofertes laborals concretes, i l’activitat compta amb el suport de Barcelona Activa.

Amb aquesta acció, el SIL respon a una de les conclusions del XV Baròmetre del Círculo Logístico: un 63,9% de les empreses tenen dificultats per trobar perfils qualificats, fet que fa del Job Market Place una oportunitat clau tant per a empreses com per a professionals.

Agenda destacada SIL 2025

Dimecres 18 de juny

10.00 h — Inauguració oficial del SIL 2025 (Estand CZFB)

20.00 h — Nit de la Logística i entrega de premis SIL 2025 (amb registre previ)

Dijous 19 de juny

09.30 h — Presentació Goodman: Reindustrialització Zona Franca (Estand D434)

10.30 h — Inauguració de BWAW by SIL (Estand CZFB)

12.00 h — Mobilitat connectada en entorns reals (Estand CZFB)

Divendres 20 de juny