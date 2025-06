La Zona Franca ja escalfa motors per a la fira de logística SIL 2025

El 18 de juny començarà la 27 edició del SIL, la fira líder en l’àmbit de la logística a l’estat espanyol, amb més de 14.000 visitants registrats, el 94% d’ells amb capacitat d’influència en les seves companyies. El delegat especial de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, i la seva directora general, Blanca Sorigué, han presentat els aspectes més destacats de l’encontre, que es clourà el 20 de juny.

Pere Navarro ha destacat el que són els tres eixos bàsics de la fira: l’estratègia de negoci amb l’exposició i representació de tota la cadena de subministrament, oferir coneixement a tots els agents del sector i fer una tasca de networking d’alta categoria. “El SIL és un esdeveniment estratègic per al Consorci i ho serà cada vegada més, i en aquesta edició generarem més negoci però també més innovació per al sector”.

En l’edició d’aquest any participaran més de 650 empreses, un 30% d’elles internacionals, que presentaran més de 160 novetats en exclusiva, alhora que se celebraran prop de 300 actes. Segons les dades ofertes avui, un 23% de les empreses pertanyen al sector dels transports, un altre 23% a serveis i solucions d’intralogística, un 19% de l’àmbit IT i 4.0, un 10% a logística i última milla, el 9% a infraestructures, un altre 9% a immologística i el 7% restaurant a companyies de serveis.

Unes xifres que, com ha subratllat Pere Navarro, consoliden la fira com un encontre global amb exponents de tota la cadena de subministrament, amb professionals procedents de més de 80 països. El volum de negoci que es calcula per als dies de la fira és d’uns 50 milions d’euros en àmbits com la restauració, l’allotjament o el comerç.