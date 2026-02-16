La Fórmula 1 seguirà a Catalunya, però en anys alterns

La Fórmula 1 seguirà a Catalunya, però el Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Gran Premi cada dos anys, segons ha avançat El Periódico. El contracte ja està signat i es farà públic oficialment durant aquesta tarda. D'acord amb el nou pacte, la cursa s'anomenarà Gran Premi de Barcelona-Catalunya i aquest any es farà el 14 de juny.
D'aquesta manera, ja no se celebrarà anualment el GP a Montmeló, sinó que, tot i que el contracte es renova fins al 2032, seran només tres anys els que el circuit acollirà el Gran Premi: 2028, 2030 i 2032. La resta d'anys que queden entremig, els acollirà el circuit de Spa, a Bèlgica. El canvi implica que el circuit català deixi de ser ininterromput, una circumstància que es donava des de 1991, l'any d'inauguració del circuit.
En el pla econòmic, i segons fonts consultades per La Vanguardia, el cost per a continuar albergant la Fórmula 1 rondarà els 28 milions d'euros per edició, una xifra d'acord amb la política d'increments impulsada per Liberty Mitjana, actual promotora del campionat.
En la variació del Circuit de Barcelona-Catalunya hi ha tingut influència Madrid, que s'estrena enguany a la Fórmula 1 i on hi haurà una carrera anual fins al 2035. D'altra banda, la substitució del GP dels Països Baixos pel GP de Portugal (a Portimão, per dos anys, 2027 i 2028) implica un canvi progressiu en la geografia del Mundial d'F1.