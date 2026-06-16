El Govern esquiva la polèmica dels cantaires expulsats de la Sagrada Família: «La visita del Papa ha estat un èxit»

El Govern no vol quedar-se en la polèmica per l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família per impedir que exhibissin estelades i cantessin Els Segadors durant l'acte de Lleó XIV de benedicció de la Torre de Jesús. "La visita del Papa ha estat un èxit i la projecció de Catalunya al món ha estat inapel·lable", ha afirmat la portaveu, Sílvia Paneque, que ha esquivat les preguntes sobre aquesta qüestió i ha insistit a centrar-se en "l'èxit" de la visita "en global".
"No ens allunyem de la globalitat, els fets són els fets i només tenim paraules d'agraïment, també als cantaires, i als cossos de seguretat, equips de protocol, els departaments més implicats...", ha dit Paneque, que ha insistit que Barcelona i Catalunya va traslladar una imatge al món molt positiva. "Segur que en un acte tan complex hi ha elements de millora, però volem posar el focus en l'èxit", ha remarcat durant la roda de premsa posterior al consell executiu.
Aquest dilluns, a través d'una carta, els cinc-cents cantaires expulsats han exigit disculpes al Departament d'Interior, i en particular a la consellera, Núria Parlon, com a titular de la cartera, i també a l'arquebisbe de la ciutat, Juan José Omella. També va dirigida a la delegació del govern espanyol a Catalunya. Volen una disculpa, però també volen que els responsables de l'esdeveniment els donin explicacions per la decisió presa.
En la missiva consideren que l'actuació policial per expulsar-los del recinte va ser "desproporcionada" i "mancada de consideració envers les persones afectades": "La manca d'informació, la confusió generada i el tracte rebut van provocar una gran indignació i una profunda tristesa entre els participants", argumenten els signants de la carta, que recorden que ho fan a títol personal, no en representació de cap cor.