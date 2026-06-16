El PP diu que el veto de la Mesa del Congrés a la petició d’eleccions de Junts demostra la «por» del PSOE

La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, ha afirmat aquest dimarts que el veto de la Mesa de la cambra baixa a una esmena de Junts reclamant eleccions generals mostra la “por” del PSOE. “Són uns covards. Si aquesta votació no era vinculant, quina por tenen que es voti?”, ha apuntat en declaracions als passadissos del Congrés. Tal com ha recordat, fa un any Junts va presentar una proposició no de llei (PNL) en què s’instava el president del govern espanyol a plantejar una qüestió de confiança i sí que es va admetre a tràmit. A parer seu, els socialistes no volen que es debati ara una proposta similar perquè creuen que l’executiu “no té majoria” i no volen que “quedi reflectit en una votació”.\r\n