Elisa Mouliaá, en cerca i captura després de no comparèixer com a investigada per presumptes calúmnies a Errejón

L'actriu Elisa Mouliaá, en cerca i captura després de no presentar-se a declarar davant el jutge. El magistrat Arturo Zamarriego ha ordenat la seva detenció després que per tercera vegada no hagi comparegut davant el tribunal en la causa sobre les presumptes calúmnies que hauria proferit contra Íñigo Errejón. En l'auto que ha avançat Europa Press, el jutge decreta "la detenció i presentació" davant el jutjat de la intèrpret "per objecte de ser escoltada en declaració en qualitat d'investigada".
"Una vegada realitzat això, posi's en llibertat a la investigada si no n'estigués privada per una altra causa o motiu legal", indica el magistrat instructor, que detalla que l'ordre estarà vigent en el termini de cinc anys. Mouliaá va lamentar el febrer d'aquest any el canvi de criteri de la Fiscalia en la causa contra Íñigo Errejón per assetjament sexual i diu ara que anirà "fins al final".
L'actriu va anunciar aquest mateix gener que es retirava del procés iniciat amb la seva denúncia perquè havia arribat "al límit", un procés que es manté obert per la presència de l'acusació popular de l'associació ADIVE. Després va transcendir l'escrit del ministeri públic, que demana l'absolució de l'expolític de Podem, Más Madrid i Sumar perquè veu "consentiment" de la denunciant en els fets. Mouliaá va considerar "cruel" aquest escrit i misteriós el canvi de criteri.
El cas va esclatar l'octubre del 2024 arran d'acusacions anònimes contra Errejón, que aleshores treballava com a portaveu de Sumar i exdiputat. Després de la publicació dels primers relats, Errejón va dimitir de tots els càrrecs i va deixar la política, i Mouliaá va presentar una denúncia formal per agressió sexual per fets que hauria viscut el 2021. Arran de la denúncia, el titular del jutjat d’instrucció 47 de Madrid va instruir diligències i després de considerar "coherent en l'essencial" la denúncia de l'actriu, va fer una interlocutòria d'obertura de judici oral.