Interior i Mossos donaran explicacions sobre els infiltrats en una assemblea docent

La Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han expressat la seva "voluntat plena de donar totes les explicacions oportunes i necessàries" als grups parlamentaris que ho demanin sobre la presumpta infiltració de 2 agents de paisà aquest dimecres en una assemblea de docents a Barcelona.
Segons explica la policia catalana en un comunicat aquest dijous, els Mossos duen a terme les seves funcions i responsabilitats "sempre atenent a la legislació vigent" i conforme a les competències que tenen assignades. Asseguren que la Policia de la Generalitat "treballa i treballarà" per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, així com la resta de drets relacionats amb aquest àmbit.
Tot plegat, després que aquesta tarda ERC, Junts, Comuns i CUP hagin demanat explicacions al Govern per les suposades infiltracions d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents que preparen les vagues educatives. El sindicat CGT ha denunciat públicament que va detectar la presència de dues agents de paisà en una reunió a l'Institut Pau Claris de Barcelona.
Els grups han exigit a l'executiu que aclareixi si Interior va enviar policies a trobades de la comunitat educativa, mentre que republicans i comuns han sol·licitat compareixences parlamentàries de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la d'Educació, Esther Niubó, i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Junts també ha demanat la compareixença de Niubó.
Comunicat unitari de sindicats docents
Els sindicats Ustec·Stes, Professors de Secundària, CGT Ensenyament i la Intersindical han demanat en un comunicat conjunt que el Govern doni explicacions i aclareixi si és una pràctica que ha realitzat des de l'inici de les mobilitzacions docents. A més, sol·liciten la retirada del pla pilot de Mossos en escoles i la fi de "tota ingerència" de cossos policials en els centres i el personal educatiu.