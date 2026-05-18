La CUP veu el Tren Orbital com una «presa de pèl» i «insuficient» el canvi al Consorci de la Zona Franca

La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha carregat contra dos dels punts de l’acord pressupostari del Govern i ERC: ha qualificat de “presa de pèl” el Tren Orbital perquè depèn de l’Estat i ha considerat “insuficient” el canvi al Consorci de la Zona Franca. En roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació, Moreno també ha reclamat a ERC i als Comuns que “congelin immediatament” la negociació dels pressupostos fins que no s’escoltin les demandes del professorat i no s’aclareixi què va passar amb els suposats Mossos infiltrats en una assemblea de docents.\r\n