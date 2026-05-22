Junts demana que el B1 de català sigui un requisit pel personal dels busos interurbans

Junts registrarà una proposició de llei al Parlament per fixar el B1 de català com a requisit pel personal del transport públic interurbà. El text vol modificar el decret de mesures urgents en aquesta matèria, que el Parlament va convalidar -amb els vots de Junts- el passat dimecres. En un comunicat, els de Carles Puigdemont engloben aquesta mesura en una "ofensiva legislativa" per garantir el coneixement del català entre els treballadors del transport públic, que contempla una modificació de la llei ferroviària i la llei del taxi. L'entitat Plataforma per la Llengua va carregar contra la convalidació del decret del Govern amb el suport del PSC-Units, ERC i Junts, "partits que es diuen defensar la llengua", sense forçar una tramitació com a projecte de llei per poder-hi incorporar "clàusules lingüístiques". Els de Puigdemont defensen que van donar suport al text "per responsabilitat", ja que fer-lo derivar en un projecte de llei "hauria posat en risc arribar a temps davant l'emergència de mobilitat que viu el país".\r\n