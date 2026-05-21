Una empresa de l'entorn de Zapatero va pactar una comissió del 3% per la construcció del Hard Rock

Després que l'Audiència Nacional hagi ordenat bloquejar els comptes bancaris de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències, ara una nova informació l'esquitxa i el relaciona indirectament amb el projecte de construcció del Hard Rock a Tarragona. Un projecte que va provocar que l'aleshores president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), avancés les eleccions a causa de la negativa dels Comuns a aprovar els pressupostos si es duia a terme la construcció del Hard Rock.
La causa en la qual ha estat imputat Zapatero investiga una suposada operativa que hauria fixat una retribució del 3% vinculada al projecte del complex de Tarragona. En la resolució judicial que acorda la imputació de l'expresident s’analitza una sèrie de relacions empresarials entre el grup Aldesa (actualment controlat per capital xinès) i la consultora Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez Martínez, amic de l’expresident, com explica El Periódico.
Els investigadors de la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Nacional (UDEF) han analitzat diversos contractes entre Aldesa i la societat Idella Consulenza Strategica, propietat de Martínez. Un dels documents, datat l’1 d’octubre de 2021, establia la recerca d’oportunitats de negoci i intermediació amb una remuneració d’entre l'1% i el 3% del valor del contracte, que finalment va quedar en un 3%. Una oportunitat que es va vincular, l’abril del 2022, al projecte Hard Rock per valor de 2.000 milions d’euros.
La investigació també assenyala que Idella estaria vinculada a una estructura a Dubai que hauria estat utilitzada com a possible canal de facturació en operacions relacionades amb el rescat de Plus Ultra, segons les diligències del cas.
Pel que fa a la documentació intervinguda, consta que el maig del 2022 es va enviar un esborrany de contracte entre Idella i Aldesa amb l'estructura retributiva del 3%. Dos dies després, es va demanar eliminar del text qualsevol referència directa al terme “comissió”. Un fet que, per als investigadors, reforça la hipòtesi que determinades operacions es presentaven sota fórmules alternatives, com serveis d’assessorament, per ocultar la naturalesa real dels pagaments.