De souvenirs a manicures: Barcelona vol reforçar la restricció a set tipus de noves botigues

El govern de Barcelona vol reforçar les restriccions a l'obertura de nous comerços de venda de souvenirs, establiments alimentaris, botigues de carcasses i accessoris per a telèfons mòbils, establiments de manicura i pedicura, growshops i clubs cannàbics a Ciutat Vella. El govern municipal planteja establir més condicionats a l'obertura d'establiments relacionats amb aquestes activitats en considerar que "no aporten valor afegit", segons ha explicat el regidor del districte, Albert Batlle. Amb la suspensió de llicències a aquests tipus d'activitats encara en vigor a Ciutat Vella, el govern municipal planteja aixecar la restricció de permisos a la Rambla en el cas d'activitats culturals.

La proposta del govern per al nou pla d'usos de Ciutat Vella, que es preveu que s'aprovi en comissió de govern el 26 de juny i que el ple la pugui aprovar a finals d'any, classifica les activitats econòmiques segons el seu impacte en l'espai públic, el soroll, la qualitat de vida i els residus. Així, inclou una primera categoria d'activitats que es consideren que tenen un gran impacte en el districte. En aquesta categoria hi ha, per exemple, les botigues de souvenirs, comerços alimentaris, establiments de manicura i pedicura, growshops i clubs cannàbics.

Les restriccions introduïdes en el nou pla d'usos són pel que fa a nous establiments i no afecten les llicències ja existents. Les limitacions són sobre la densitat -nombre màxim d'establiments en un radi determinat-, l'amplada de la via i dimensió mínima o màxima de l'establiment. Per evitar la saturació en un espai reduït, la restricció que es planteja és doble: una activitat es relaciona amb les que són considerades iguals, però també amb les classificades segons el seu grup pel que fa a l'impacte.

Pel que fa a la venda de souvenirs, la normativa vol prohibir específicament que el 20% de les vendes que pot fer un establiment diferent de la llicència que té es dediqui a la venda d'un producte vinculat a activitats no admeses al districte. L'objectiu és evitar que s'obrin botigues d'altres temàtiques que acaben venent souvenirs.

Les activitats culturals, úniques sense condicionants

En la segona categoria, que inclou activitats que es consideren que tenen un impacte mitjà en el districte, s'inclouen supermercats, activitats de serveis turístics, comerços alimentaris i activitats de joc i atraccions recreatives. Totes aquestes també estan sotmeses a condicionants. La tercera categoria inclou les activitats que es consideren que tenen poc impacte, que són les culturals i de comerç quotidià alimentari.

Les úniques activitats que s'admeten sense condicionats en la proposta de pla d'usos són les culturals, per exemple galeries d'art, creació artística i literària, activitats de biblioteques o museus, entre d'altres. Ara bé, això no inclou activitats culturals amb ambientació musical, a les quals s'apliquen condicionants. Les úniques activitats que no s'admeten al districte són les relacionades amb salons de joc, bingos, casinos, bars musicals amb reservats per a serveis sexuals i sales d'espectacles eròtics.

Protecció d'establiments emblemàtics

A diferència de l'actual pla d'usos, en vigor des del 2018, el nou planteja una única regulació per a tot el districte, a excepció dels mercats municipals i l'àmbit del Port. Ara bé, la nova normativa diferencia dos eixos estratègics: Via Laietana i la Rambla.

El nou pla d'usos també vol protegir establiments emblemàtics al districte, especialment de restauració. Preveu característiques especials per permetre les actualitzacions i millores a establiments que per la seva singularitat i el fet de trobar-se en zones d'alta densitat havien de demanar fins ara una nova llicència, cosa que a la pràctica era impossible d'aconseguir.

Segons dades de l'Ajuntament, a Ciutat Vella hi ha 3.102 activitats econòmiques censades, de les quals un 43,7% corresponen a restauració i 720 a comerç alimentari. 498 són establiments turístics i comerços alimentaris i, del total, 1.104 es concentren al barri del Raval, seguit del Gòtic amb 856.