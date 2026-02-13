Els delictes vinculats a la multireincidència es redueixen un 8,5% a Barcelona

La ciutat de Barcelona va reduir el 2025 un 8,5% els delictes vinculats a la multireincidència, sobretot furts i robatoris violents o amb força. Així, durant el 2025, el nombre de delictes coneguts s’ha reduït a Barcelona en un 6,1% respecte de l’any 2024, amb una mica menys de 170.000 respecte als poc més de 180.000 de l'any abans, mentre que al total de Catalunya es van reduir un 4,1%. Aquesta xifra és la més baixa des del 2016, excepte els anys 2020 i 2021, marcats per la pandèmia, amb un pic màxim de 215.000 el 2019 i una mitjana de 174.000 en els últims deu anys.
Les detencions augmenten un 4,7%, fins gairebé les 30.000 i els investigats es queden en poc menys de 50.000, un 3,3% menys. Augmenta l’eficàcia en la resolució en dos punts i se situa en un 36,3%. Els delictes contra el patrimoni suposen el 85,6% del total de la delinqüència, i han baixat un 7%, fins als 144.000. Els escenaris dels delictes contra el patrimoni són la via pública, el comerç, l’empresa o l’oci, el domicili i el transport.
Els furts suposen el 51% del total de delictes i el 60% dels delictes patrimonials, i han baixat un 7,6%, fins als 87.321, el que també suposa la xifra més baixa des del 2016 exceptuant el 2020 i el 2021, amb un pic de 130.943 el 2018. El 40% tenen lloc a l’espai públic, el 33,6% es produeixen a un establiment i el 21,8% als transports.
Els robatoris amb força han baixat un 19,8%, fins els 12.600, els robatoris i furt d’ús de vehicle baixen un 6,7% fins els 2.354, i els danys, un 5,6%, fins els 10.000. En canvi, augmenten les estafes en un 3,2%, amb 11.365 casos.
Les detencions per robatoris amb violència i intimidació augmenten
Els robatoris amb violència i intimidació tenen un pes específic d’un 7,6% sobre la totalitat de delictes a Barcelona i han augmentat un 0,5% respecte de l’any 2024, amb 12.766 casos. El 80,9% dels robatoris violents tenen lloc a l’espai públic, el 9,8% a establiments, i un 6,1% al transport. S’han dut a terme un total de 3.802 detencions sobre un total de 2.340 persones diferents per haver comès un delicte de robatori amb violència i intimidació a l’espai públic. En total, les detencions per aquesta tipologia delictiva han augmentat un 13,8%.
El perfil de l’autor del robatori violent és el d’un únic autor (54%) que actua a l’espai públic (81%) sense armes (85%) i que amb una estrebada, que no causa lesions en la víctima, s’enduu un telèfon mòbil (40%) o una cartera (21%). El 4,1% de les víctimes són menors d’edat i el 14,7% majors de 65 anys.
D'altra banda, els delictes contra les persones es mantenen en les mateixes xifres que l’any 2024, amb uns 14.400. Els delictes contra l’ordre públic augmenten un 17,1%, fins als 1.527, i els de drogues també augmenten un 26,8%, fins als 2.405.
Multireincidència: pla Tremall i Kanpai
El pla Kanpai es consolida amb 8 dispositius a l’àrea metropolitana de Barcelona durant l’any 2025. El balanç ascendeix a 251 detinguts i 118 investigats penalment.
En relació amb el pla Tremall, a la ciutat de Barcelona s’han detectat 532 persones amb múltiples detencions, 470 de les quals han estat actives el 2025. Aquestes 470 persones han estat detingudes 4.001 vegades a la ciutat i se'ls imputen 9.726 fets penals de diversa tipologia, principalment furts i robatori amb violència o intimidació. Els cinc delinqüents actius amb alt risc de persistència acumulen 197 detencions l’any 2025. Els 5 sumen 350 detencions en total.
Els punts de venda i consum de drogues, al mínim
Durant l’any 2025 s’han resolt 110 investigacions antidroga que han finalitzat en entrades i escorcolls. L’activitat policial, tant investigadora com de seguretat ciutadana, ha permès desactivar 165 punts de venda, detenir 210 persones i recuperar 57 domicilis que s’han tapiat o lliurat als seus legítims propietaris.
En el marc dels punts de venda i consum de drogues s’han intervingut 472 kg de cabdells de marihuana, 345 kg d’haixix, 9.018 plantes de marihuana, 7 kg de cocaïna, 550 grams de crack, 580 grams. d’heroïna, 75,5 kg d'MDMA, 13,1 kg de metamfetamina, 16,7 kg de Ketamina i 1,24 kg de Tusi o cocaïna rosa.
En gran part, aquesta activitat es vincula amb el descens del 40,6% dels robatoris a establiments, especialment aquells associats a entorns delinqüencials on els fets estan orientats a l’obtenció de diners per al consum de drogues.
L’atenció a les víctimes i les violències domèstiques i de gènere
El Sistema Integral d’Atenció a les Víctimes dona cobertura a totes les víctimes de violència domèstica i de gènere, matrimonis forçats, mutilació genital femenina, violències sexuals o delictes d’odi i discriminació. Durant l’any passat es van atendre 4.679 víctimes, un 14% menys que l’any 2024. En canvi, han augmentat un 2% les ordres de protecció (2.784) i un 4% el seguiment a víctimes (3.326).
Pel que fa a la violència de gènere, els delictes es redueixen un 4,8% en l'àmbit global. Els delictes d’amenaces (-20,3%) i els delictes de maltractament o violència habitual en l’àmbit de la llar (-6,8%) es redueixen. Per contra, augmenten els delictes de trencament de condemna amb resolució judicial. Durant el 2025, s’han produït dos homicidis en aquest àmbit.
Els delictes associats a la violència domèstica augmenten un 1,4%. Les coaccions s’han reduït un 11,7%. Per contra, trencaments de condemna (3,2%), amenaces (2,6%) i maltractaments (1,7%) han experimentat un creixement. Els homicidis emmarcats en la violència domèstica han passat de 2 l’any 2024 a un l’any passat.
En relació amb els delictes d’agressió sexual, disminueix el 2025 en un 4,8% respecte de l’any 2024 degut, principalment, a l’augment de les denúncies. En aquest sentit, és remarcable que en l’àmbit de la violència de gènere les agressions sexuals han crescut un 14,7%, mentre que en l’àmbit de la violència domèstica s’ha reduït un 14,6%.
Segons els Mossos, les darreres modificacions legislatives i la confiança en el sistema per part de les víctimes són factors clau per analitzar l’augment de les denúncies i, conseqüentment, de l'apoderament de les víctimes. L’especialització de les unitats policials que tracten amb víctimes, l’augment en la resolució dels fets, el patrullatge en entorns sensibles com l’oci nocturn (només 1 de cada 5 fets succeeixen en aquest àmbit) fan que aflori una xifra oculta de la qual abans no es tenia coneixement. Els delictes d’odi i discriminació s’han reduït 5,2% respecte de l’any passat.
Els plans d’acció a Barcelona
Els incidents associats al pla Daga contra les armes blanques han augmentat un 23,6%. Les intervencions creixen un 9%, i augmenten un 12% les denúncies administratives relacionades amb armes i objectes. De la mateixa manera, també creixen les hores de patrullatge en un 43,4% i el nombre d’identificats en un 37,1%. Cal remarcar que els cossos policials consideren incident qualsevol acció policial on aparegui una arma blanca. No fa referència només a incidents a la via pública associats a baralles i lesions, per exemple.
En el marc del pla contra les violències sexuals, malgrat que han augmentat en un 4,4% els fets, les detencions s’han incrementat en un 15,8% i els investigats en un 5,5%.
El pla Confiança es consolida amb un augment dels contactes amb la comunitat d’un 14,2% respecte de 2024 i el reforç dels patrullatges a peu. Han augmentat també les accions comunicatives (notes de premsa i publicacions a xarxes socials oficials), així com les intervencions en entrevistes, reportatges o assessoraments. La finalitat és la de visibilitzar la presència policial al carrer, escoltar la ciutadania i explicar la tasca policial.
Dispositius i grans esdeveniments: seguretat ciutadana i pla antiterrorista
Durant l’any 2025 s’han gestionat 6.207 dispositius policials a la ciutat, 176 entrades i escorcolls a domicilis arran d’investigacions judicials, 432 grans esdeveniments i 2.432 mobilitzacions.
A banda dels diferents dispositius setmanals que duen a terme les Àrees Bàsiques Policials, els serveis regionals dissenyen i n'executen d’altres amb afectació a tot Barcelona, adreçats a diferents tipologies delictives: robatoris violents amb patinet (Lambreta), robatoris amb força a domicili (Silent), línies d'autobús (Vetra), estrebades de cadenes (Catena), o robatoris amb força a l’interior de vehicle (Vidre), entre d’altres. També s’inclouen els dispositius del Mobile World Congress, el de la Fira ISE o el de la diada de Sant Jordi.
En relació amb el Pla Operatiu Antiterrorista, s’ha augmentat en un 18% les hores de patrullatge i els identificats en un 36,6%.
La Policia Nacional a Barcelona
Pel que fa a la Policia Nacional, el 2025 ha registrat 812 detinguts per infraccions penals, 418 detinguts reclamats per diferents òrgans judicials i 982 detinguts per la llei d’estrangeria. En total, s’han comptabilitzat 2.212 detinguts al llarg de l’any. El 2025 s’han tramitat 243 expulsions d'estrangers amb conductes greus, un 39% més que l’any anterior.
En la lluita contra el narcotràfic a gran escala, la Policia Nacional ha protagonitzat algunes de les principals intervencions de l’any a Barcelona. El 2025 s’han intervingut 2,37 tones de cocaïna, gairebé 9,93 tones d’haixix i més de 600 quilos d'MDMA, a més de 722 litres d'MDMA en oli. Aquestes xifres s’expliquen, entre d’altres, per operacions com Ayax, que va permetre desmantellar un laboratori d’MDMA entre Barcelona i Tarragona, o Marisma, amb la intervenció d’1,68 tones d’haixix.
Barcelona també és un punt clau en la detenció de fugitius internacionals. El 2025, la Policia Nacional ha detingut 63 fugitius a Catalunya, 26 dels quals a la capital. Es tracta de persones reclamades per delictes greus com tràfic d’estupefaents, homicidis, tràfic d’éssers humans, agressions sexuals o corrupció, amb ordres emeses per diversos països.
En l’àmbit de la protecció del consumidor i la salut pública, destaca un operatiu conjunt de la Policia Nacional amb la Guàrdia Urbana de Barcelona contra la distribució de vapejadors falsos. En aquesta actuació es van inspeccionar 29 establiments, gairebé tots amb resultat positiu, es van intervenir 2.363 dispositius falsificats, valorats en uns 20.000 euros, i es van investigar 28 persones per delictes contra la propietat industrial i els drets dels consumidors.
Activitat de la Guàrdia Civil
La Guàrdia Civil, per la seva banda, manté una activitat intensa a la ciutat en camps com la investigació de delictes, el control de mercaderies, la lluita contra el contraban i les falsificacions, així com la prevenció del terrorisme. En l’àmbit del terrorisme gihadista, s’han registrat 4 detencions a Barcelona relacionades amb activitats de suport logístic i finançament, tres de les quals vinculades a Hezbol·là en una investigació amb derivades al Regne Unit, França i Bèlgica.
En matèria de contraban i falsificacions, el 2025 la Guàrdia Civil ha multiplicat el valor dels decomisos. El valor del contraban intervingut s’eleva fins als 9,98 milions d’euros, amb un increment tant dels denunciats com dels detinguts per aquest tipus de fets. En l’àmbit de la propietat industrial, el valor del material falsificat decomissat supera els 15,1 milions d’euros, i augmenta també el nombre de persones investigades per aquestes pràctiques.
Entre les operacions més rellevants, destaca Milktruck-Frenchi, una investigació sobre tràfic internacional de cocaïna a través del port de Barcelona, que ha comportat 25 detinguts, 8 persones més investigades i 29 escorcolls en diferents ciutats, així com la intervenció de més de 6 milions d’euros en efectiu, armes de guerra, vehicles i articles de luxe. També sobresurt l’operació Aurelia, que ha permès desmantellar un entramat de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra.