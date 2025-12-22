El número 78477 i el 25508 són els quarts premis del sorteig de la loteria de Nadal d'aquest 2025. A Catalunya, el primer quart premi ha tocat a Badalona i a Olot, que s'ha cantat cap a les 9.50 h d'aquest dilluns 22 de desembre. Concretament, se n'ha repartit 10 sèries al Petit Dimoniet de Badalona i una al Fesol d'Or d'Olot. El 78477 ha tocat principalment a Cazorla, on s'han venut 120 sèries, i a Getafe, on se n'han venut 50.
També se n'han beneficiat altres municipis de l'Estat:
- San Lorenzo de l'Escorial (Madrid)
- Burgos (Burgos)
- Madrid (Madrid)
- Segòvia (Madrid)
- Toledo (Toledo)
- València
- Alaquàs (València)
- Mislata (València)
- Leioa (Biscaia)
El quart premi està dotat amb 200.000 euros a la sèrie i 20.000 per dècim. El segon, el 25508, s'ha cantat a les 12.36 hores i també ha esquitxat Catalunya. A continuació, la llista dels municipis on s'ha comprat el número:
- Barcelona
- Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
- Arenys de Mar (Maresme)
- Sort (Lleida)
Aquest s'ha venut principalment a Moraira (Alacant), on s'han distribuït 105 sèries i nou dècims. També a Màlaga s'han venut 40 sèries; a Ubrique (Cadis), 20; i a Chinchón (Madrid), 10. D'altra banda, s'han venut sèries i dècims en més d'una desena de municipis d'arreu de l'Estat.
En cas que siguis un dels afortunats guanyadors d'un quart premi, cinquè premi, aproximació o reintegrament, cal destacar que aquests premis es troben per sota dels 20.000 euros per dècim, i, per tant, no estan subjectes a tributació. Els compradors de les butlletes podran gaudir íntegrament del premi guanyat.
Com puc cobrar el dècim?
En primer lloc, és necessari presentar el dècim o el tiquet premiat. En cas de voler rebre el pagament a través d'entitats financeres, aquest no es realitzarà fins que es proporcioni la documentació i la informació requerida per complir amb les normatives relacionades amb la prevenció del blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme, la legislació fiscal o qualsevol altra disposició aplicable.
El pagament s'efectuarà mitjançant un xec o una transferència bancària, sense que sigui obligatori que el guanyador obri cap compte a l'entitat financera on es faci el cobrament. A més, no se li podrà carregar cap tipus de despesa ni comissió.
- Premis de menys de 2.000 euros: En cas de premis amb un import inferior a 2.000 euros per cada tiquet, aquests es podran recollir exclusivament en un dels 11.000 punts de venda de la xarxa comercial de loteries, a partir de la mateixa tarda del sorteig (un cop s'hagin verificat els números extrets) mitjançant els processos informàtics.
- Premis iguals o superiors als 2.000 euros: Es procedirà al cobrament d'aquests premis en les entitats financeres autoritzades.