Les 5 millors pastes italianes del supermercat

La pasta és un dels aliments més estimats del món que ha fet famosa la gastronomia italiana i ha enriquit la cuina catalana. Es pot cuinar i combinar de diverses maneres i segons el gust personal, a més, pot ser la base d'una dieta saludable, ja que aporta proteïnes, però també un alt contingut en calories i en hidrats de carboni.
És un producte que es cuina fàcilment i sembla que no té molt misteri, però la tria del tipus de pasta pot influir de manera decisiva en el resultat final del plat. Optar per una marca de qualitat no només millora el gust, sinó també la textura i la capacitat d’absorbir la salsa, com explica al seu perfil d'X el periodista gastronòmic Alfonso C. Suárez.
Les cinc millors opcions
Sovint, la diferència de preu entre una pasta bàsica i una d’excel·lent és mínima. Per aquest motiu, triar una bona pasta no ha de suposar una gran despesa en la teva compra setmanal. Un dels secrets principals rau en el procés de fabricació. "La majoria de marques de súper usen motlles de tefló (més ràpid, queden llises i brillants)", explica C. Suárez, fet que la diferència de la "bona pasta", que utilitza "motlles de bronze", fet que la deixa porosa i rugosa, ideal per absorbir la salsa.
Segons l'expert gastronòmic, i d'acord amb aquest procés de fabricació, les cinc marques italianes més recomanades es poden trobar al supermercat a un preu prou assequible tenint en compte la qualitat dels ingredients. Entre les opcions que es poden trobar amb facilitat la cinquena millor, segons C. Suárez, és la pasta de la marca De Cecco, "l'estàndard mínim de qualitat", ja que es fabrica amb motlles de bronze i processos d’assecat lent.
En quart lloc, està la marca Voiello, "un clàssic de Nàpols", com la descriu el periodista gastronòmic. Aquesta marca es caracteritza per la seva textura aspra, perfecta per a receptes on la salsa és la gran protagonista. En el top 3 està la Garofalo, perfecta per a "ragús" i amb segell d’origen de Gragnano. És una pasta robusta que necessita un llarg temps de cocció, ideal per a acompanyar amb salses.
La que C. Suárez descriu com la segona millor pasta italiana és la de la marca Rummo, una opció molt fiable per al consum diari. El seu sistema de producció controlada garanteix una textura ferma i una cocció precisa, mantenint sempre el punt al dente.
I, en primer lloc, considerada una referència absoluta en el món de la pasta, està la Pastificio Gentile (Gragnano), elaborada amb un procés d'assecament molt lent que permet un resultat molt aspre, ideal per absorbir salses, junt amb un alliberament natural de midó durant la cocció, també molt important per a l'elaboració de salses.
Així, la diferència entre un paquet econòmic i un de qualitat mitjana o alta pot ser d’un euro escàs, però el canvi en el resultat és notable. Apostar per una bona pasta no només eleva el sabor del plat, sinó que permet gaudir d’una experiència gastronòmica molt més satisfactòria, fins i tot amb les receptes més senzilles.