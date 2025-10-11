Carlos Dorado, nutricionista, exposa quatre ingredients que potencien les propietats del cafè

El cafè és un dels ingredients més consumits al món. La seva capacitat per fer espavilar -en cas que sigui amb cafeïna- i el seu gust, fa que hi hagi gent que s'autodenominin "amant del cafè". A més, un aspecte que sovint queda amagat darrere del seu gust i la capacitat de despertar-nos és que aporta beneficis com la concentració, la digestió, una millora de l'estat d'humor, evitar marejos, entre d'altres.
Per potenciar les diferents propietats del cafè cal fer intervenir un segon element, i Carlos Dorado, nutricionista, ho explica en un dels seus vídeos. @Carlos.muyfit és el nom del seu compte d'Instagram on dona tota mena consells, per com diu ell: "Recuperar el cos i l'energia". En aquesta xarxa social ja acumula més de 275.000 seguidors.
El nutricionista explica com combinar el cafè amb altres elements per aconseguir una major concentració i que perduri més, una millor digestió o fins i tot la salut bucal.
En primer lloc, explica que si es barreja canyella i cafè, té uns efectes que afavoreixen a controlar els pics de sucre després de menjar i contrau els nivells de glucosa. Així mateix, el cafè i el cacau combinen a la perfecció per afavorir a una major concentració, però només més elevada, si no més duradora. Simplement, fa que el pic d'energia no sigui tan alt i sigui més progressiu, d'aquesta manera, com la pujada és lenta, la baixada també ho és.
Et mareges sovint? Aquí tens el remei
Carlos Dorado explica una sorprenent combinació: cafè i gingebre. Aquesta barreja pot semblar estranya, però és molt beneficiosa perquè mentre el cafè actiu, el gingebre calma l'estómac i redueix les nàusees. Per això, els dos combinats són una molt bona opció si es va amb el cotxe per corbes, amb vaixell o el que sigui que pot generar marejos. El gingebre i el cafè poden ser uns grans aliats per sobreportar una mala estona.
A l'hora de presentar la quarta combinació, Dorado diu una frase perquè l'espectador se'n recordi de la possible barreja i les seves virtuts: "El clavell es va barallar amb la rosa, però no amb el cafè". El nutricionista explica que clavell barrejat amb cafè potencia encara més els efectes d'una de les begudes més consumides. Dorado explica que té beneficis a l'hora de fer la digestió, cuida la salut bucal i ajuda a reduir la inflor del cos.
Persones majors de 65 anys
Tot i que la barreja del cafè amb altres ingredients aporti diversos beneficis cal tenir en compte els efectes que pot tenir en la gent d'edat més avançada. En aquestes edats el risc de prendre cafè molt freqüentment s'associa a un metabolisme més lent per poder digerir-lo, per tant, els efectes secundaris poden aparèixer més fàcilment. A més, com és normal en persones d'aquesta edat, pot interferir amb la ingesta de medicaments que no són compatibles amb el cafè. Malgrat això, el cafè en majors de 65 anys pot contribuir a mantenir la funció cognitiva i, a més, provoca un efecte laxant que pot ajudar en casos de restrenyiment.