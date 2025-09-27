Et preocupa el color groc que provoca el cafè a les dents? Un dentista explica com evitar-ho

El cafè és per a molts un imprescindible del dia a dia. Forma part de les begudes més populars del món, només per darrere de l’aigua i el te. El seu efecte estimulant i el gust d’una bona tassa de cafè, sigui quin sigui el mode en què s'ofereix -tallat, americà, descafeïnat, etc.- el converteixen en un hàbit instaurant de manera universal. Ara bé, aquest costum no està exempt d’inconvenients: un dels més coneguts és l’enfosquiment progressiu de l’esmalt dental.
Aquesta coloració es deu principalment als tanins, unes substàncies presents al cafè, però també al vi o al te, que en descompondre’s s’adhereixen a la superfície dental. L'afectació no és gaire greu si és de manera puntual, el problema arriba quan és un hàbit que perdura amb el temps i no s'actua en conseqüència. El pas del temps i la inacció farà que aquest procés generi el reconeixible aspecte groguenc a les dents.
Tot i això, els especialistes recorden que hi ha maneres senzilles de reduir aquest efecte. Un exemple és el doctor Onkar Mudhar, odontòleg i divulgador a les xarxes socials, que comparteix algunes pràctiques que ell mateix segueix.
Què fer per evitar l'aspecte groguenc de les dents?
En primer lloc, el doctor assenyala que és recomanable no utilitzar mai canyeta per beure begudes calentes, ja que pot resultar contraproduent, a més que és estrany, reconeix. En canvi, el que sí que segueix de manera constant és un hàbit molt fàcil i econòmic: esbandir-se la boca amb aigua immediatament després de prendre cafè.
Mudhar explica que només beure una mica d'aigua i glopejar perquè l'aigua passi per totes aquelles dents on també hi ha passat el cafè evitarà que les substàncies amb efectes colorants del cafè es quedin a la boca. Per ell, la clau és fer-ho de seguida. A més, assenyala que si tirem l'aigua en un recipient, es pot observar que sovint surt tenyida: un senyal inequívoc que els tanins han estat retirats abans que es fixessin completament.
Tot i això, explica que es pot glopejar totes les vegades que es vulgui per tal que l'aigua surti neta, fet que voldrà dir que no queda cap resta "colorant" a la boca. Així mateix, també posa l'èmfasi a fer passar l'aigua entre els queixals, ja que és un lloc de limitat accés, però on sí que hi pot arribar el cafè.
Visitar un dentista i utilitzar productes específics
Tot i els consells, Mudhar explica que si és un problema que persisteix i veiem com dia rere dia les dents són més grocs s'ha de visitar un dentista i seguir els seus consells, com també es pot comprar als supermercats pastes de dents dissenyades per dentistes amb la finalitat de blanquejar les dents i mantenir una correcta salut bucodental.