Així pots evitar tenir son després de dinar: ni cafè, ni xocolata

L'estona que hi ha després de dinar és una pujada amb pendent per a molta gent, per això un cafè serveix per fer baixar el dinar, però també per treure'ns l'atordiment que genera la digestió. Fer una becaina és una molt bona opció, fins al punt que està demostrat científicament que un migdia curta ajuda el cervell a recuperar-se, millora la capacitat d'aprenentatge i l'actitud.
Tot i això, no tothom té la mitja hora necessària per tancar els ulls una estona, especialment entre setmana. Per això, entendre per què apareix el son després de menjar és clau per poder posar-hi remei i evitar que interfereixi en el dia a dia. Les causes són diverses i, sovint, s’acumulen.
Per què apareix la son després de dinar?
D’una banda, hi ha el procés digestiu: quan mengem, l’organisme dirigeix una part important del flux sanguini cap al sistema digestiu per facilitar la digestió dels aliments. Això pot reduir temporalment l’aportació de sang al cervell i provocar una sensació de somnolència, sobretot després de menjars pesats.
D’altra banda, també hi entra en joc el ritme circadiari, el rellotge intern que regula els cicles de son. De manera natural, unes vuit hores després de despertar-nos, el cos experimenta una baixada d’energia que sovint coincideix amb l’hora de dinar i les primeres hores de la tarda, fet que accentua encara més el cansament.
Un altre factor important és la insulina. Després de menjar, especialment si l’àpat és ric en hidrats de carboni, el cos allibera aquesta hormona per regular els nivells de sucre en sang. Aquest procés afavoreix l’entrada de triptòfan al cervell, un aminoàcid que es transforma en serotonina i melatonina, substàncies associades a la relaxació i el son. A més, la caiguda del sucre en sang pot provocar una sensació de baixa energia.
Hàbits per reduir l'atordiment
Per reduir el son després de dinar, hi ha alguns hàbits que poden ajudar. Dormir bé a la nit és fonamental, ja que la manca de descans altera les hormones de la gana i afavoreix una alimentació menys saludable. A més, és recomanable optar per dinars lleugers i equilibrats, prioritzant les proteïnes, els greixos saludables i els carbohidrats complexos, i evitar els excessos. Mantenir-se ben hidratat i fer un petit passeig després de dinar també pot ajudar a activar el cos i reduir la sensació de cansament.
10 o 20 minuts, no més
Pel que fa a la migdiada, una becaina curta pot ser beneficiosa si dura entre 10 i 20 minuts, ja que millora l’estat d’alerta i l’ànim. En cas de superar el temps indicat el cos pot arribar al son profund i fer que llevar-se sigui més costos i perjudicar el son nocturn. Tot i això, no sempre és possible encaixar una becaina en la rutina diària, especialment entre setmana.