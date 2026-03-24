El cafè és la beguda més consumida del món, només per darrere de l'aigua, i és un acompanyant imprescindible per a molta gent. Sigui pel seu gust o per la seva capacitat d'empènyer durant el matí o després de dinar a totes aquelles persones que necessiten un extra d'energia, aquesta beguda forma part del dia a dia.
Per totes les persones que gaudeixen d'aquesta beguda, però no estan familiaritzats amb el món del cafè, les varietats disponibles en els supermercats o les botigues d'especialitat poden ser un obstacle per endinsar-se en aquest món. Per això, si s'escull el torrat que més s'adequa al gust personal, ajudarà a assaborir millor un cafè que es pot fer a casa.
Torrat clar
El cafè que es torra molt poc es característic per conformar-se de grans clars. Tenen un color marró clar i no solen tenir olis visibles perquè no han estat exposats a temperatures suficientment altes.
El seu gust es caracteritza per l'acidesa i les notes fruitals i florals. Té un cos més lleuger que els altres tipus, ja que és el torrat que més conserva les característiques originals del gra. A més, els experts de l'empresa especialitzada en el processament de cafè, TecAire, assenyalen en el seu blog que els torrats clars son especialment aptes pel cafè de goteig i tenen una major retenció de cafeïna en comparació amb els més foscos, podent tenir fins a un 5% més.
Un torrat intermedi o fosc
Aquest tipus de tractament fa que els grans siguin més foscos que els pocs torrats i és el tipus de consum més popular, donar que manté el gust més equilibrat. És menys àcid que el cafè poc torrat i una mica més dolç. Les notes s'assemblen més al dels fruits secs, el caramel o la xocolata suau. Segons el experts consultats per Europa Press, és un gra ideal per expresso i cafè filtrat.
Per contra, el cafè més torrat es caracteritza per un sabor amb molt més cos. La llarga durada de temps que es mantenen amb escalfor fa que acabin suant els olis i tingui un gust més sec i amarg. Segons els experts, aquest tipus de cafè és ideal per expresso, cafè amb llet i caputxinos.
Diferència entre natural i torrefacte?
El cafè de torrat natural és aquell que es torra únicament amb calor, sense afegir-hi cap ingredient. Durant aquest procés, el gra desenvolupa els seus aromes i sabors propis, que poden variar segons l'origen i la varietat. El resultat és un cafè més equilibrat, amb matisos més complexos i una acidesa més marcada, considerat de millor qualitat per la majoria d'experts.
En canvi, el cafè torrefacte es torra amb l'addició de sucre, que es crema durant el procés i recobreix el gra amb una capa fosca i brillant. Això li dona un gust més amarg i intens, però també més uniforme i menys ric en matisos.