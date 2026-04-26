L’arròs al forn és un dels plats més emblemàtics de la cuina catalana, però no és tan senzill com sembla aconseguir-ne una bona versió. El xef Héctor Medina ha explicat quins són els passos essencials per evitar els erros habituals i preparar una recepta exquisida.
Un dels punts clau, segons el cuiner, és "oblidar-se de l’aigua". Medina insisteix que aquest plat s’ha de fer amb brou, concretament amb brou d'un bon caldo, per potenciar el gust i aconseguir una textura més rica. També és essencial, segons el xef, que la quantitat sigui l'adequada: dues parts de brou per cada part d’arròs. Aquesta relació és fonamental perquè el gra quedi al punt, ni massa sec ni massa caldós.
Medina també destaca la importància d’utilitzar un bon recipient, preferiblement de fang, que permet una cocció uniforme i ajuda a concentrar els sabors. De la mateixa manera, el xef apunta que un altre aspecte determinant és el temps de cocció. Medina fixa uns 25 minuts de forn per aconseguir el resultat òptim, amb una capa superior lleugerament torrada i un interior sucós.
Quins ingredients fan falta?
A banda dels preparatius, és clau que les matèries primeres per cuinar siguin "de la millor qualitat possible". A més, tot i que hi ha variants, l’arròs al forn sol incloure elements com costella de porc, botifarra, cigrons o tomàquet. El xef defensa respectar la base tradicional, però sense por d'adaptar-la segons el gust.