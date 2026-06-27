És millor menjar abans o després d'entrenar? El consell d'un cardiòleg

S'ha de menjar abans o després d'entrenar? Una pregunta, aparentment, fàcil, però que genera un ampli debat entre els experts. Alguns consideren que fer esport en dejú és la millor opció per començar a ingerir aliments just en acabar. D'altres, però, opinen que és millor no menjar just després de fer esport. És en aquesta segona corda on es troba el cardiòleg Aurelio Rojas, que recorda que, en fer esport, el nostre organisme produeix una proteïna clau: la FGF21.
El desplegament d'aquesta proteïna, però, pot veure's trucat si es menja just acabar d'entrenar. Segons Rojas, “si menges just després, especialment carbohidrats de ràpida absorció, aquest alliberament de FGF21 es talla en sec”, i el cos passa d'estar en “mode reparar” a “mode emmagatzemar”. És a dir, es perd gran part de l'impacte regeneratiu i protector que l'exercici ha posat en marxa. Això, però, no implica que no es pugui menjar res després d'entrenar, sinó que, en fer-ho, part d'aquesta segregació de proteïna desapareixerà.
En aquesta línia, el cardiòleg recomana fer esport en dejú, sempre que els entrenaments no siguin llargs, i després deixar un període de repòs: "Si el teu entrenament és llarg o intens perquè ets esportista menjar abans sí que pot ser necessari, però per al 90% de les persones restants que només volen millorar la seva salut metabòlica, l'ideal no menjar entre una hora i quaranta-cinc minuts abans d'entrenar", argumenta l'expert.
Els aliments que més recomana
Per abans d'entrenar, Rojas destaca el iogurt o el quefir natural amb llavors o la fruita baixa en hidrats. També recomana un plàtan acompanyat d'un grapat de nous, una torrada de pa amb una mica d'alvocat i pernil i un cafè o un te, en cas de tolerar-lo correctament.
Després d'entrenar i esperar una hora per ingerir menjar, els aliments més recomanats per l'especialista són les truites amb verdures, el iogurt o l'arròs amb una mica de peix blau. Les amanides de llegums, especialment refrescants a l'estiu, també són bones per a després de fer esport.