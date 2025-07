El «Rovelló» torna a córrer: Josep Vallverdú presenta una nova aventura als 102 anys

Amb 102 anys acabats de fer, Josep Vallverdú continua escrivint amb la vitalitat d’un narrador que mai ha deixat d’explicar històries. Aquest dimarts, coincidint amb el seu aniversari, l’autor ha entregat a l’editorial La Galera el manuscrit de El retorn de Rovelló, la continuació d’un dels llibres més estimats de la literatura infantil catalana: Rovelló. Aquesta nova entrega arribarà a les llibreries al novembre, coincidint amb la reedició número 30 del títol original, ara amb un nou disseny dins la col·lecció Grumets.

Rovelló, un clàssic que no perd vigència

Publicat per primera vegada el 1969, Rovelló va guanyar el Premi Folch i Torres l’any anterior i des d’aleshores ha format part del paisatge lector de moltes generacions. El llibre explica les aventures d’un gos de pagès lliure, curiós i intrèpid, amb una mirada tendra però gens ensucrada sobre el món rural i els vincles amb la natura. L’obra va marcar un punt d’inflexió en la literatura infantil en català per la seva qualitat literària, el to realista i l’empatia amb què retrata els animals i els infants.

La seva popularitat va ser tal que a principis dels 2000 es va adaptar a una sèrie d’animació produïda per D’Ocon Films, que es va emetre a Canal 33 i que després es va distribuir a diversos països d’Europa, Amèrica i fins i tot al Japó i Austràlia. També va arribar al cinema en format animat.

Ara, més de mig segle després, Vallverdú recupera aquell personatge entranyable en una nova trama amb tocs de misteri: una veïna assegura que el Rovelló ha trucat a la seva porta i li ha parlat. Davant aquest fet insòlit, la seva alcaldessa decideix investigar-ho, en una història on es barregen vells coneguts de l’univers Vallverdú amb nous personatges. L’escriptor aprofita per teixir un pont entre la seva obra passada i els lectors d’avui, amb una narrativa senzilla però plena de saviesa.

L’acte de signatura del nou contracte amb La Galera —la mateixa editorial que va publicar el llibre original— es va celebrar a la seu del Consell Comarcal de la Noguera, a Balaguer, on Vallverdú viu des de fa anys. Allà, familiars i representants culturals van aprofitar per sorprendre’l amb un pastís d’aniversari i celebrar el seu extraordinari trajecte vital i literari.

Amb més de 300 obres publicades, entre originals i traduccions, Vallverdú és una de les figures més prolífiques i influents de la literatura catalana contemporània. Autor de novel·la juvenil, memòries, poesia i narrativa per a adults, l’any passat va debutar en el gènere negre amb El captaire, editat per Edicions Salòria.

Segons La Galera, El retorn de Rovelló no és només una nova aventura d’un personatge estimat, sinó també una mostra clara que Josep Vallverdú manté intacte el seu compromís amb la llengua i la literatura, tot oferint a les noves generacions l’oportunitat de descobrir un dels gossos més emblemàtics de la ficció catalana.