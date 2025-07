Situat a la comarca de la Noguera, a Lleida, un petit poble d’uns 400 habitants ha captat l’atenció del món de l’art i el turisme gràcies a un projecte cultural innovador: convertir els seus carrers en un museu a l’aire lliure.

Més que un simple poble rural, aquest municipi s’ha reinventat a partir de la creativitat i la participació comunitària, posant en valor les seves arrels i el paisatge que l’envolta. Una proposta (gratuïta) que petits i grans poden gaudir durant tot l'any.

L’art que dóna vida a un poble

El 2016 va néixer el Gargar Festival que ha esdevingut l’eix central d’aquesta transformació: un esdeveniment anual que convida artistes locals i internacionals a pintar murals als murs i façanes de Penelles. Aquest festival té com a objectiu principal revitalitzar el poble mitjançant l’art urbà, combinant les tradicions rurals i la natura amb un llenguatge contemporani i colorit.

El festival, que es celebra cada primavera, no només aporta color a les parets, sinó que també crea un ambient cultural viu amb activitats paral·leles com tallers per a totes les edats, concerts i visites guiades que expliquen l’origen i el significat de cada mural. Aquest dinamisme fa que tant veïns com visitants puguin gaudir i participar en una experiència cultural única.

L`artista Jotalo pintant el seu mural durant el Gargar 2025

ACN

Com va començar tot?

Inspirat en altres projectes internacionals de street art, com els barris pintats de Rio de Janeiro, els impulsors del festival van voler apostar per una manera nova de donar vida al món rural, sovint marcat per la despoblació i la manca d’activitats. La idea era clara: aprofitar l’art com a motor de canvi social i econòmic, i fer-ho des de la col·laboració amb els habitants i el respecte pel territori.

El nom del festival reflecteix aquest esperit: Gargar, un terme que evoca el so que fa l’aigua quan corre i que simbolitza el flux creatiu i la vida que el projecte vol transmetre a Penelles. Des de la primera edició, el festival ha anat creixent, incorporant més artistes i ampliant l’oferta cultural per consolidar-se com un referent.

Tallers de dibuix programats en el marc del Gargar de Penelles

ACN

Una aposta per la revitalització rural sostenible

Aquest projecte ha suposat un canvi important per a Penelles. La dinamització econòmica és evident, amb un increment del turisme i una major presència de visitants que arriben per descobrir les obres d’art i la singularitat del poble. Però també és un exemple de com l’art pot enfortir el sentiment de comunitat i orgull local, fent que els veïns siguin protagonistes i agents actius en la transformació.

A més, el festival promou un turisme sostenible, respectuós amb el medi i amb la cultura local, que ajuda a posar en valor la vida rural i els seus valors. La combinació de natura, tradició i art crea una experiència que atrau persones de totes les edats i interessos, convertint Penelles en un destí cultural i turístic molt atractiu.

Una experiència visual i emocional

Passejar pels carrers de Penelles és fer un viatge a través de més de 60 murals que expliquen històries de la fauna, la flora i la vida quotidiana del territori. Cada obra reflecteix una mirada única, un relat que connecta amb la història i l’esperit de la comarca. Aquesta galeria oberta a tothom fa que Penelles no sigui només un poble, sinó un projecte viu de creativitat i renovació.

Si busques una escapada diferent, on l’art i la natura es combinen per oferir-te una experiència cultural única, Penelles i el seu festival de murals són una destinació imprescindible que et sorprendrà i enamorarà.