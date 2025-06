Un hospital de cartró de la Vall Fosca es converteix en galeria d’art

Un edifici fet de cartró i fusta, construït fa més d’un segle amb vocació efímera, resisteix el pas del temps al cor de la Vall Fosca (Pallars Jussà). L’Hospital de Cartró, una construcció prefabricada erigida el 1912 per atendre els ferits de les obres hidroelèctriques de Capdella, ha passat d’estar en l’oblit a convertir-se en escenari d’art contemporani. L’escultor David Bestué hi ha instal·lat La llum, una exposició efímera i poètica feta amb materials tan fràgils com el mateix edifici: sucre, paper i pètals secs recollits a la vall.

És la nova vida d’un espai insòlit, un hospital modular de cartró produït per l’empresa alemanya Christoph & Unmack, muntat peça a peça seguint instruccions com si fos un moble. Tot i estar pensat per durar pocs anys, l’edifici ha aguantat més d’un segle i avui es converteix en testimoni silenciós d’un diàleg entre passat i present. El mateix diàleg que busca el cicle impulsat pel Departament de Cultura, que convida artistes a reinterpretar espais patrimonials no pensats per acollir art contemporani.

Escultures fetes de llum i territori

Les obres de Bestué no només ocupen l’espai; el transformen. Són verges esculpides amb elements naturals, com si fossin extensions de l’entorn. “He volgut fer una transició entre l’interior i l’exterior, entre la construcció humana i la natura que l’envolta”, ha explicat l’artista. Amb una voluntat de vincular-se al paisatge i a les tradicions iconogràfiques locals, Bestué planteja preguntes sobre la memòria, la fe, i com aquestes simbologies es dissolen lentament amb el pas del temps.

Les escultures busquen ser reconegudes pel públic local, no com una provocació externa sinó com una presència familiar, íntima, gairebé orgànica. Aquesta voluntat d’arrelament a l’entorn és una de les claus de l’exposició: crear peces que puguin ser enteses com a pròpies, que interpel·lin directament els habitants de la Vall Fosca.

Quan el patrimoni parla un nou llenguatge

El projecte de Bestué forma part del cicle Passat i present, comissariat per Frederic Montornès. La iniciativa pretén trencar la barrera entre l’art contemporani i el públic general portant-lo a escenaris insospitats: museus, castells i monuments que, habitualment, no tenen cap relació amb les pràctiques artístiques actuals. L’objectiu, diu Montornès, és que “la gent s’hi trobi l’art de manera quasi involuntària”, com qui descobreix un secret amagat en una visita turística.

Aquesta segona edició del cicle inclou vuit artistes que intervenen en vuit espais patrimonials d’arreu del país. Al Museu Hidroelèctric de Capdella, les escultures de Bestué no només acompanyen la memòria industrial del Pirineu, sinó que li donen una nova capa de significat.

El futur d’un espai que mai havia de tenir futur

L’Hospital de Cartró és, en si mateix, una paradoxa: pensat per desaparèixer, ha esdevingut un monument involuntari a la resistència dels materials i de la memòria. Ha servit com a hospital, menjador, caserna i magatzem, i ara com a galeria d’art. La seva fragilitat estructural es contraposa a la seva tenacitat simbòlica. Les escultures de Bestué —fetes amb materials igual de fràgils— en són una metàfora perfecte.

Fins al 12 d’octubre, qui visiti la Vall Fosca no només podrà descobrir un paisatge espectacular i un patrimoni industrial singular, sinó també com l’art contemporani pot fer emergir preguntes i emocions des de racons inesperats. Perquè, de vegades, és en els llocs més insòlits on s’encén la llum.