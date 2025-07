Les Borges Blanques viurà un juliol dedicat al català

Les Borges Blanques s’implica de ple en el Correllengua 2025 amb una programació intensa i variada durant tot el mes de juliol, que combina la reflexió crítica sobre la situació actual del català amb activitats de cultura popular i art urbà. El municipi garriguenc aposta per arribar a diferents públics a través de dues iniciatives centrals: un curs universitari d’estiu i una nova edició del FreestyleXGlosa.

Del 16 al 18 de juliol, l’Espai Macià acollirà el curs L’Efervescència del Català, a debat. En record de M. Carme Junyent, una proposta de la Universitat d’Estiu de la UdL que vol recordar la figura de la lingüista Carme Junyent, referent en la defensa de la llengua catalana, coincidint amb el segon aniversari de la seva mort. El curs parteix del llibre col·lectiu El català, la llengua efervescent, que va coordinar Junyent, i vol actualitzar-ne els debats i les propostes.

El programa s’articula en tres blocs temàtics. El primer dia estarà dedicat als nous parlants de català, amb una taula rodona moderada per Betty Borrallo i la participació d’entitats com la Creu Roja, el Consorci per a la Normalització Lingüística, Òmnium Cultural i alumnes dels cursos de català per a adults. El segon dia abordarà l’ús del català a les xarxes socials, amb la moderació de Laia Cutillas i creadors de contingut com Anna Aumatell, Èlia Fernández Belchi, Pau Vidal i el Sr. Postu. El darrer dia es centrarà en l’ensenyament en català, amb aportacions de docents i investigadors com Pepa Nogués, Pere Comellas, Esteve Valls i David Valls, sota la coordinació d’Enric Falguera.

Cada sessió començarà amb un documental sobre la situació sociolingüística: Són bojos, aquests catalans!? (2013), Què ens passa, valencians!? (2014) i Catalunya Nord, la llengua enyorada (2020), dirigits per David Valls —i en el darrer cas, també per Eugeni Casanova. Al vespre, es completarà la jornada amb actuacions musicals a càrrec de Cantívers (dimecres), Mnemòsine en el marc del GuitarFest (dijous) i el Cor Euridice (divendres).

El plat fort festiu arribarà el 26 de juliol amb la segona edició del FreestyleXGlosa, una trobada que uneix dues formes d’improvisació oral aparentment allunyades, com el rap i la glosa, però unides per la creativitat i la defensa del català. A la plaça de l’U d’Octubre, dotze improvisadors s’enfrontaran en un espectacle vibrant: hi participaran figures destacades com Dani Entreliti, actual campió de Catalunya Freestyle, i glosadors com Pol Kvam, guardonat aquest any al Combat de Montagut. També hi seran presents Ainhara, Marina, Joël, Gerard Viladomat, Laureta Ferrer, Arnau Sargatal, David Ibáñez, Esther Santos, Vanks i el freestyler i actor Majaraca.

L’esdeveniment estarà conduït per Markus FM, amb base musical del DJ Alar i l’acompanyament instrumental de Clara Ayats (violí) i Alba Tomàs (acordió diatònic). A més, la nit inclourà el concert de Pascual i els Desnatats i una sessió amb PD Crostons.

Ambdues activitats són completament gratuïtes i tenen com a objectiu fer accessible la reflexió sobre el català i el gaudi cultural a un públic ampli. La coordinació del curs és a càrrec de Laia Cutillas (UdL) i Noemí Riudor (Ajuntament de les Borges Blanques), i l’organització del FreestyleXGlosa compta amb el suport de Catalunya Freestyle i Glosa Girona.