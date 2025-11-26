El Govern ultima un paquet de mesures contundents per frenar la descontrolada plaga de conills

El Departament de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està ultimant un conjunt d'actuacions decisives per fer front a l'expansió descontrolada de la fauna salvatge, amb especial incidència en la plaga de conills, una situació que preocupa greument al sector agrari lleidatà.
Segons ha explicat el conseller Ordeig en una entrevista al Matí de Ràdio 4, el Govern treballa des de fa mesos en una nova ordenança que es publicarà abans d'acabar l'any per reforçar els mecanismes de control poblacional. L'objectiu és aturar els danys als cultius i restablir l'equilibri ecològic amb "agilitat, coordinació i fermesa". El conseller ha insistit en la necessitat de "trobar actuacions que intentin ser el menys perjudicials possible" per a aquest equilibri fràgil. En aquest sentit, ha fet una crida a la col·laboració: "Caçadors, agricultors i administració, tots junts. Hem de fer servir mètodes legals. Qualsevol mesura efectiva l'estudiarem". Ordeig ho ha resumit amb un missatge clar: "Depèn de tots".
Compensacions i suport al sector
Entre les mesures més destacades figuren la incorporació de nous equips especialitzats per realitzar batudes i un increment notable de la dotació dels Agents Rurals, que ja estan actuant directament sobre el terreny. Paral·lelament, s'aprovarà un decret per flexibilitzar els cursos de caça nocturna, una mesura que facilitarà l'accés a aquesta pràctica a persones amb experiència acreditada.
El paquet d'accions es completa amb la realització de censos actualitzats de conills, l'escolta activa dels afectats al territori i una simplificació significativa dels tràmits administratius. En aquest sentit, Ordeig ha recordat que qualsevol agricultor pot presentar ja una declaració de danys a través del web oficial, un pas que activa de manera immediata les actuacions de control per part de l'administració.
Sobre les ajudes compensatòries, el conseller s'ha compromès a "escoltar, informar i estar al costat del sector" per a la seva aplicació. Amb aquesta bateria de mesures, el Govern pretén donar una resposta eficaç i ràpida a una problemàtica crònica, protegint l'activitat agrària i garantint la sostenibilitat del medi rural, sempre amb la col·laboració de tots els agents implicats.