El Festival FeMAP comença aquest divendres amb més de 50 concerts als Pirineus

La 14a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) alça el teló aquest divendres, 4 de juliol, amb una programació que s’estendrà fins al 24 d’agost. En total, s’hi han programat 54 concerts interpretats per 25 formacions diferents, que actuaran en 41 municipis repartits entre els Pirineus catalans, Andorra i la Catalunya Nord. Entre les novetats d’aquest any hi ha la incorporació de quatre noves localitats: Molló, Ordino, Canillo i Portbou, aquesta última fora del territori estrictament pirinenc, però amb voluntat d’obrir el festival a nous públics i paisatges.

El tret de sortida tindrà lloc a la catedral de la Seu d’Urgell amb una producció pròpia: El primer Rèquiem de Montserrat. El concert, a càrrec de l’Ensemble Joan March, inclou obres dels compositors Miquel López, Joan March i Joan Cererols, i s’inscriu dins la commemoració del mil·lenari del monestir de Montserrat. Aquesta producció també es podrà veure durant el cap de setmana a Molló i Riner, en espais patrimonials d’alt valor històric.

La programació continuarà al llarg de l’estiu amb una gran diversitat d’estils i formacions, combinant grups emergents amb noms consolidats de l’escena europea. Al juliol, hi actuaran formacions com Egeria, Ensemble Leipzig 1723, Ars Choralis Coeln, Tiento Nuovo, Apollo’s Cabinet, Orquestra Acadèmia 1830, Les Timbres & Harmonia Lenis o The New Old. També hi destaca la presència de la soprano Núria Rial, cap de cartell d’enguany, que hi presentarà el recital À tre, basat en repertori barroc i renaixentista.

A l’agost, prendran el relleu grups com The Wig Society, La Ritirata, O Vos Omnes, Camera Aperta o Concerto di Margherita, entre molts altres. El festival es clourà amb la Missa Vidi speciosam de Le Grande Chapelle, que es podrà escoltar el 23 i 24 d’agost a l’Escaló i Camprodon, respectivament. Amb aquesta cloenda, el certamen vol posar en valor espais emblemàtics del territori mitjançant la música antiga.

El director del festival, Josep Maria Dutrèn, destaca el bon moment del certamen, amb una mitjana de 5.000 espectadors per edició i una xarxa municipal que ha passat de 9 a 41 pobles. Confia que el creixement continuarà els pròxims anys i que el projecte es pugui estendre encara més en l’àmbit internacional.

Paral·lelament, es mantenen iniciatives com els Concerts amb Gust, amb set tastos gastronòmics, i una cinquantena d’activitats culturals i patrimonials prèvies als concerts. També el FeMAP Social, que enguany oferirà 25 actuacions adaptades a residències, centres de salut mental i entitats de persones amb discapacitat. El conjunt d’aquestes propostes busca fer del FeMAP un festival arrelat al territori i inclusiu, capaç de connectar música, paisatge i comunitat.