El Paupaterres torna a Tàrrega del 9 al 12 de juliol amb un cartell de luxe i joves talents

El festival Paupaterres de Tàrrega celebrarà la seva 27a edició del 9 al 12 de juliol de 2025, aquest any amb una programació musical molt diversa i atractiva, que inclou alguns dels noms més destacats de l’escena catalana i nacional. Entre els caps de cartell hi figura un reconegut artista mallorquí que celebra els seus quaranta-cinc anys de trajectòria amb una gira que passarà pel festival. També s’hi podrà veure Els Pets, que commemoren quaranta anys als escenaris, a més de Doctor Prats, Ginestà, Buhos, Amparanoia, Adrià Salas i Guillem Gisbert, tots ells protagonistes d’un esdeveniment que ofereix més de vint propostes musicals pensades per a públics de totes les edats i gustos.

La programació del Paupaterres destaca per la seva combinació de sons tradicionals amb corrents de fusió més actuals, així com per un enfocament especial al públic familiar. A més de la música, el festival inclou activitats infantils i una zona gastronòmica amb una variada oferta de furgoteques i parades amb productes locals i artesanals.

A més dels artistes ja consolidats, el festival aposta per la nova creació i donar visibilitat a joves talents. Algunes de les propostes emergents inclouen Juls, Blu Nana, Flashy Ice Cream i Remei de Ca la Fresca. També participen grups de la zona de Lleida com Olga Zoet, Faves Tendres, Mateu Bru, Dj Cala.Mitat, Tropical Mystic i Utopia. Una novetat destacada serà l’espectacle d’acrobàcies aèries Arkhé d’Akroponent, que aportarà un toc visual i espectacular a la programació.

Un dels moments més esperats serà el concert de la cantant de Golmés Xènia Páez, guanyadora d’un concurs televisiu, que formarà part d’un acte especial que també inclourà un tast de vins i olis locals i un sopar popular preparat amb productes elaborats exclusivament per a aquesta celebració.

El festival dona un impuls especial al Paupajove, un espai ubicat al Càmping Municipal que pretén donar suport i visibilitat a les noves generacions de músics del territori. Hi actuaran Mateu Bru, Faves Tendres, Dj Cala.Mitat, Utopia i Adrià Salas, cantant de La Pegatina, que apadrinarà els joves artistes en commemoració dels seus vint anys de carrera. Aquest espai també inclourà actuacions de dansa, art urbà, malabars, barbers, sopar i altres activitats sorpresa.

Per fer la cultura accessible, el Paupaterres ha implementat mesures per millorar l’accessibilitat, com preus reduïts per a persones amb discapacitat, accessos adaptats, places d’aparcament reservades, zones de calma i motxilles vibratòries per a persones amb problemes auditius.

El festival manté també el seu compromís solidari, destinant els beneficis de la venda del got reutilitzable a Open Arms, en una campanya impulsada pel Consell Comarcal de l’Urgell per conscienciar sobre la crisi humanitària actual.

La iniciativa està organitzada per l’Associació Paupaterres i l’Ajuntament de Tàrrega, amb el suport de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de l’Urgell i la Generalitat de Catalunya, i compta amb San Miguel com a patrocinador principal.