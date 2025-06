Buhos encapçalarà el cartell musical de l’Aquelarre de Cervera 2025

El grup Buhos serà una de les grans atraccions de l’Aquelarre de Cervera 2025. La banda de Calafell actuarà la nit del dissabte 30 d’agost, jornada central de la celebració, en un concert que tindrà lloc a la plaça Magdalena de Montclar just a la mitjanit. Aquesta serà la primera vegada que Buhos pujarà a l’escenari a la capital de la Segarra, i ho farà com a cap de cartell d’un dels esdeveniments més emblemàtics del calendari festiu de Ponent.

L’Aquelarre de Cervera és una de les cites més singulars i esperades de l’estiu a Catalunya. Amb més de quaranta anys d’història, la festa combina espectacles de foc, bruixeria, pirotècnia i música per convertir la ciutat en un escenari màgic i carregat de simbologia. Cada any, milers de persones es desplacen fins a Cervera per viure una experiència que barreja la tradició popular amb la fantasia i l’esperit transgressor. Durant tres dies, carrers i places s’omplen de correfocs, rituals esotèrics, invocacions i, és clar, concerts per a tots els gustos.

Enguany, el concert de Buhos serà el plat fort de la programació musical. El grup presentarà el seu últim disc, Sempre dempeus, en el marc de la gira Actitour 2025, que va arrencar a començaments d’any i que està portant la banda per escenaris de tot el país. Liderats per Guillem Solé, Buhos és una de les formacions més populars de l’escena festiva catalana, amb una proposta que fusiona el rock amb ritmes llatins, ska i reggae, i amb lletres plenes de reivindicació i energia positiva.

A més dels temes del nou àlbum, els assistents podran gaudir dels grans èxits que han consolidat la trajectòria de Buhos al llarg de dues dècades, com Volcans, Connectats o Barcelona s’il·lumina. La seva presència a l’Aquelarre no només garanteix una gran nit de música en directe, sinó que reforça la voluntat del festival de combinar tradició i modernitat en la seva oferta cultural.

El programa complet de l’Aquelarre 2025 es donarà a conèixer properament, però des de l’organització ja es preveu un cap de setmana intens amb espectacles de carrer, rituals de foc i una potent oferta musical per a tots els públics.