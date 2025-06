El Circ Picat porta 22 espectacles a Alpicat amb estrenes i companyies internacionals

Del 3 al 6 de juliol, Alpicat tornarà a esdevenir la capital del circ contemporani amb la dotzena edició del Circ Picat, el Festival de Circ i Arts en Viu que enguany acollirà un total de 22 espectacles repartits en quatre jornades. La proposta, plenament consolidada com una de les cites culturals de referència a Ponent, reunirà 18 companyies provinents de Catalunya, de diversos punts de l’Estat i també de l’estranger, amb una aposta clara per la qualitat artística, la innovació escènica i l’accessibilitat per a tots els públics.

La presentació oficial del festival s’ha fet aquest dimecres al Casal d’Alpicat, amb la participació de l’alcalde, Joan Gilart; la regidora de Cultura, Mireia Perna; i el director artístic del festival, Jordi Escuer. Tots tres han destacat l’esforç sostingut del municipi per mantenir una programació diversa, inclusiva i oberta a tothom, que connecti tant amb el públic fidel com amb nous visitants.

Del conjunt d’espectacles programats, 16 seran gratuïts i els altres 6 tindran un preu simbòlic de tres euros. Les propostes de pagament es faran a La Unió i a la carpa de l’Espai Taverna, espais amb aforament limitat que acolliran algunes de les propostes més singulars de l’edició.

Pel que fa a la procedència de les companyies, n’hi haurà 10 de catalanes, entre les quals tres amb segell lleidatà: Tandor & Paxton, que estrenarà l’espectacle Currídicum Vitae; Lobrut Catifa, amb l’estrena de Hissar; i Nasty Lovers, que posarà la nota musical. També hi participaran quatre companyies d’altres punts de l’Estat i quatre d’internacionals, com els belgues Be Flat, que presentaran per primera vegada a Catalunya Ludo & Arsène, o els francesos Cie Poc amb Bobby & Moi.

El festival s’obrirà dijous 3 de juliol amb Cosmicomics, de Cirque Hirsute, una proposta visualment impactant que marcarà l’inici de la programació. La clausura arribarà diumenge 6 amb The Legend, de la companyia andalusa El Gran Dimitry, un espectacle carregat d’humor i poesia visual.

Els escenaris del festival s’estendran per diversos punts del municipi, com el pavelló nou, el Parc del Graó, l’Espai Molí, La Unió i l’Espai Taverna. També hi haurà tallers de circ per a totes les edats, zona infantil, food trucks i activitats paral·leles que convertiran Alpicat en un gran escenari a l’aire lliure, pensat per gaudir en família.

Les entrades per als espectacles de pagament ja es poden adquirir a través del web municipal www.alpicat.cat/entrades, i tota la informació detallada del festival està disponible a www.circpicat.cat.