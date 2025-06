El Festival de Música Antiga dels Pirineus torna amb 54 concerts i novetats a Andorra

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) arriba enguany a la seva 14a edició consolidant-se com un esdeveniment de referència a la regió, amb una programació que inclou 54 concerts distribuïts per 41 municipis dels Pirineus i zones adjacents. La inauguració tindrà lloc el 4 de juliol a la catedral de la Seu d'Urgell, on es presentarà una producció pròpia que ret homenatge als mestres del santuari de Montserrat, en el marc de la celebració del seu mil·lenari. Aquesta edició destaca per l’ampliació territorial, ja que per primer cop el festival desembarca a l’Alt Empordà amb un concert a Portbou, un gest que amplia l’abast del certamen més enllà de les comarques pirinenques tradicionals.

Un altre aspecte rellevant és la reincorporació d’Andorra al festival, després d’un temps d’absència. Aquesta tornada es fa amb la col·laboració directa del govern andorrà, els comuns de Sant Julià de Lòria, Canillo i Ordino, així com de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA). La intenció dels organitzadors és reforçar l’aposta social del FeMAP a Andorra, una línia de treball que vol créixer especialment l’any 2026, amb una programació orientada a acostar la música antiga a col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Josep Maria Dutrèn, director del FeMAP, ha explicat que aquest mateix divendres 27 de juny es realitzarà a Sant Julià de Lòria un concert emmarcat dins del FeMAP social, destinat a persones en risc d’exclusió de tot el país. Dutrèn ha remarcat que Andorra compta amb diversos col·lectius susceptibles de beneficiar-se d’aquestes activitats, i que la idea és ampliar la proposta social en els pròxims anys.

Aquest 2025, la programació a Andorra inclou quatre concerts destacats. El 10 de juliol, l’Ensemble Leipzig 1723 oferirà El concurs de Leipzig a l’Església de Sant Julià i Sant Germà, un concert singular en què el públic podrà votar entre obres de tres compositors diferents, sense conèixer-ne prèviament l’autoria, afegint una dimensió interactiva i didàctica a l’experiència.

La consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, ha ressaltat la importància de mantenir aquesta col·laboració iniciada l’any passat, destacant que el festival combina cultura, territori i cohesió social, elements que fan que la seva continuïtat sigui fonamental. En aquest sentit, la connexió entre institucions ha estat clau per a l’èxit del projecte.

Altres moments especials seran el concert al llac d’Engolasters, previst pel 19 de juliol, on dues ballarines vestides d’època afegiran un toc visual i teatral a la proposta musical, contribuint a crear una atmosfera que uneix història i natura. Aquesta activitat ha estat destacada per Nerea Moreno, directora de Sostenibilitat de FEDA, com un exemple de com la cultura pot posar en valor l’entorn natural i el patrimoni històric.

Finalment, el festival inclou dues actuacions més en indrets emblemàtics d’Andorra: el 8 d’agost, Il gioco della cieca a càrrec del grup Concerto Di Marguerita al Santuari de Meritxell, i The Devil’s Pipe! amb Carles Vallès i Edwin García a l’Església de Sant Martí de la Cortinada, a Ordino. Dutrèn ha qualificat el primer com un dels grups revelació d’aquesta edició, especialment per la seva habilitat de cantar i tocar instruments simultàniament.

Joan-Marc Joval, director del departament de Promoció Cultural del govern d’Andorra, ha subratllat que la participació en el FeMAP no és només una aposta cultural, sinó una declaració de valors i un vincle amb les arrels i patrimoni comuns als territoris del Pirineu. Així, Andorra es projecta com un país actiu, compromès i orgullós de la seva vinculació cultural amb aquesta regió.