L’art contemporani fa parada a Coll de Nargó amb el Festival Errant

Coll de Nargó (Alt Urgell) acollirà del 17 al 20 de juliol la nova edició del Festival Errant, una iniciativa itinerant que aposta per fer confluir l’art contemporani amb el pensament crític i el territori. Organitzat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), el certamen portarà al municipi instal·lacions artístiques, música, poesia, tallers i rutes guiades amb la participació de 23 creadors, entre noms consolidats i nous talents emergents.

El festival vol esdevenir un espai obert de reflexió i trobada artística i, alhora, consolidar-se com una cita cultural de referència a les comarques de Ponent. El director de l’IEI, Andreu Vàzquez, remarca que l’Errant encaixa amb la voluntat de “garantir l’accés a la cultura arreu del territori” i de fer-la un dret universal.

Enguany, vuit artistes instal·laran obres efímeres als carrers del nucli antic. El comissari del festival, Jesús Vilamajó, subratlla que l’objectiu és apropar l’art contemporani a entorns rurals sovint allunyats de les grans propostes culturals. L’alcalde del municipi, Sergi Ubach, celebra que Coll de Nargó hagi estat escollit com a seu.

L’Errant combina disciplines diverses. Aquesta edició inclourà concerts a la plaça de l’Ajuntament amb artistes com Guillem Ramisa, Cafè d’Àlger, Brian Caffrey i Roserona. La poesia hi tindrà una presència destacada amb Blanca Llum Vidal, que oferirà el recital Amor a la brega, i amb una proposta inèdita d’Oriol Sauleda i Núria Martínez-Vernis sobre les instal·lacions del festival. També hi haurà performances a l’església de Sant Climent, amb intervencions de Pep i Sira Aymerich, i un concert vocal de La Balènica.

La literatura tindrà el seu espai en una tertúlia dedicada a autors de l’editorial Fonoll, amb Anna Pérez Mir, Joan M. Minguet, Ivet Eroles Palacios i Lídia Gázquez. L’artista Xesco Mercé exposarà la mostra Paperama a Dinosfera fins al 27 de juliol, i els infants podran participar en un taller de construcció d’instruments reciclats amb el Drapaire Musical.

El Festival Errant canvia cada any d’emplaçament, i ha passat per municipis com el Cogul, Gósol o Llavorsí. L’edició d’enguany, a Coll de Nargó, manté l’esperit de posar en valor el patrimoni local a través de l’art contemporani i d’obrir nous camins entre cultura i territori.