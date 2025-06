Tomeu Penya inaugurarà la 27a edició del Paupaterres de Tàrrega

Tomeu Penya serà l'encarregat d'inaugurar el 27è Festival Paupaterres de Tàrrega el pròxim 9 de juliol, en el marc de la gira per celebrar els seus 45 anys damunt dels escenaris. El músic mallorquí comparteix cartell amb altres artistes destacats del panorama musical català com són Els Pets, Buhos, Doctor Prats o Guillem Gisbert, entre d'altres.

El festival, que se celebrarà del 9 al 12 de juliol, consolida el Paupajove amb una jornada dedicada a donar visibilitat al talent i empenta de noves generacions de músics i artistes d'altres disciplines, i passa l'espai familiar del PaupaKids a un horari de tarda per evitar les hores de màxima calor. En poc més d'una setmana el Paupaterres ha venut més de 2.000 entrades.

La gira de Tomeu Penya per celebrar els 45 anys de trajectòria del músic mallorquí farà parada al 27è Festival Paupaterres, l'única data a les comarques de Ponent. Serà el 9 de juliol a Mas de Colom, on el músic repassarà la seva trajectòria musical i presentarà també les seves noves cançons.

El concert inaugural inclourà l'actuació de la golmesenca Xènia Páez, una de les artistes del moment després de triomfar en un concurs televisiu. La cantant i compositora presentarà el seu primer EP amb temes com "Bésame" o "Com el primer amor". L'acte comptarà també amb un tast de vins i olis, sopar popular elaborat amb productes Borges creats exclusivament per a l'efemèride i sorpreses per a tots els assistents. S'oferirà servei de bus llançadora gratuït per arribar-hi des del centre de Tàrrega.

El càmping de Tàrrega, l'espai central del festival, ha acollit aquest dilluns la roda de premsa de presentació de la 27a edició del Paupaterres. El seu director, Marc Calderó, ha destacat l'oferta eclèctica del cartell, que suma fins a 22 bandes musicals i que inclou noms consolidats, així com propostes de nova creació. "És un festival per a tothom i súper transversal", ha explicat Calderó, que ha afegit que l'edició d'enguany compta amb un pressupost de rècord que arriba fins als 220.000 euros, dels quals una tercera part provenen d'aportacions d'administracions públiques.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha destacat el fet que sigui un festival organitzat per targarins. "Gent d'aquí, formada a les nostres escoles i del teixit associatiu. Això fa que Tàrrega i el Paupaterres siguin especials i diferents a la resta", ha expressat.