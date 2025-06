El Mago de Oz protagonitzarà el concert final de la Transsegre de Balaguer

La Transsegre de Balaguer, una de les festes aquàtiques més emblemàtiques de tot Ponent, celebrarà els pròxims 11 i 12 de juliol el seu 40è aniversari. Aquesta celebració, que atrau any rere any centenars de participants i espectadors, té com a element central el descens de barques pel riu Segre, una activitat que s’ha consolidat com una tradició local i una festa d’identitat per a Balaguer i els seus voltants.

Els actes de commemoració s’iniciaran divendres a la nit al parc de la Transsegre, on es podrà gaudir d’una actuació de dansa i la participació dels Diables Bèsties Ferèstegues, un grup de cultura popular molt actiu a la ciutat. La nit es tancarà amb una sessió de DJ que amenitzarà l’ambient per als assistents.

El dissabte serà el dia gran de la festa. Al matí, a Gerb, es durà a terme la verificació de les embarcacions participants, seguida d’un dinar popular per als inscrits i el públic en general. A partir de les 15.30 hores començarà el descens de les barques des del Partidor de Gerb fins a Balaguer, un recorregut d’uns quilòmetres pel riu Segre que sempre genera gran expectació. L’arribada a Balaguer serà acompanyada d’un vespreig musical per celebrar l’esdeveniment. A la nit, la festa culminarà amb un correfoc, una explosió de foc i cultura popular, seguida del concert d’El Mago de Oz i altres grups de versions.

Mago de Oz és una banda de folk metal espanyola fundada l’any 1988, reconeguda per la seva combinació d’estils que inclou heavy metal, música celta i elements folk. Amb més de tres dècades d’experiència, el grup ha assolit un gran èxit internacional, especialment a Espanya i Llatinoamèrica, gràcies a àlbums icònics com Finisterra i Gaia. La seva actuació a la Transsegre és un dels plats forts de la celebració, que atraurà públic de diverses edats i interessos.

Gemma Guarné, presidenta de l’entitat organitzadora, ha destacat que les inscripcions a la festa han augmentat respecte a l’any passat i que enguany es mantindrà el format d’una sola baixada, tot i que esperen recuperar el doble descens en futures edicions per ampliar la participació. També ha avançat que aquesta edició comptarà amb una cançó oficial dedicada a la Transsegre, composta per Miquel Aige i Benjamí Felip, que han definit el tema com a “fresc i divertit”.

L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, ha posat en valor la implicació dels diferents departaments municipals que, amb suport logístic i econòmic, han fet possible aquesta edició especial, compensant així la manca de voluntaris que afecta altres celebracions locals.

Amb quatre dècades d’història, la Transsegre continua sent una festa que uneix cultura, natura i comunitat, i enguany ho farà amb una edició que promet ser especialment memorable.