La primera edició de l’Agrobiotech Innovation Forum ha abaixat la persiana aquest dijous amb una valoració positiva per part de l’organització, que ja ha avançat que treballarà per reforçar-ne el format i ampliar-ne l’abast en les properes edicions. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmat a la cloenda que el nou certamen —hereu de la Fira de Sant Miquel— mantindrà les dates de finals de novembre i que es buscarà créixer en espai cobert a través de pavellons provisionals.
La valoració dels expositors ha estat desigual. Dins dels pavellons, empreses i projectes tecnològics del sector agroalimentari han celebrat el caràcter professional d’una fira que, segons diuen, els ha permès interactuar directament amb visitants del sector i evitar un públic més generalista. En canvi, les firmes de maquinària agrícola situades a l’exterior han qualificat l’afluència de “fluixa”. El fred d’aquestes dates, la manca de publicitat i el fet que molts pagesos tinguin feina en aquesta època han estat, segons expliquen, els principals obstacles. A més, denuncien que no hi ha prou superfície coberta per encabir tota la maquinària.
El certamen, que és fruit del desdoblament de la històrica Fira de Sant Miquel en dos esdeveniments —el MOS, dedicat a la gastronomia i l’automoció, i aquest Agrobiotech—, ha reunit 174 expositors directes i més de 200 d’indirectes en tres dies.
L’objectiu principal ha estat mostrar les darreres solucions tecnològiques del sector agroalimentari i crear espais de cooperació entre empreses, centres de recerca i inversors. Larrosa ha remarcat que ara el repte és convèncer els agricultors més reticents a la innovació que aquesta nova fira és la continuació natural d’una tradició firal de més de set segles.
La cloenda ha comptat amb la presència de la secretària d’Estat d’Agricultura, Begoña García, i del conseller Òscar Ordeig, que han subratllat el paper de la demarcació de Lleida com a referent en innovació agroalimentària. García ha reivindicat l’agricultura digital com una realitat que ja forma part del “dia a dia” de molts pagesos gràcies a la col·laboració entre administracions, sector i comunitat científica.
Entre els expositors de l’exterior, Manel Marsol (Speedrem) creu que la primera edició “no ha estat el que esperàvem” i atribueix la baixa afluència a la poca difusió i al fred. En la mateixa línia, Josep Solé (Maquinària 4.0) defensa que s’haurien de replantejar les dates perquè “a la gent li ha costat passejar”. A dins, en canvi, la percepció és optimista. Josep Maria Cabassés (Viveros Agrodoladé) destaca que, tot i la poca publicitat, “l’afluència ha estat bastant bona” i que el públic professional “fa guanyar temps”. Fermí Amorós (Regs del Segrià) afirma que, sobretot als matins, “s’ha treballat força”.