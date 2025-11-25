Robots i IA protagonitzen el debut del nou saló professional Agrobiotech de Lleida

El Agrobiotech Innovation Forum de Lleida ha iniciat aquest dimarts la seva primera edició, convertint els pavellons de Fira de Lleida en un punt de trobada essencial per al teixit professional del sector agroalimentari. El nou esdeveniment, hereu de l’històrica fira de Sant Miquel però orientat exclusivament a professionals, reuneix 174 expositors directes i més de 200 indirectes en un espai que vol mostrar el present i el futur de la tecnologia agrícola.
Un certamen que impulsarà el hub agroalimentari de Lleida
L’alcalde Fèlix Larrosa ha subratllat que la ciutat fa un “salt qualitatiu extraordinari” amb aquesta aposta firal, que reforça la idea de Lleida com a hub de referència en innovació agroalimentària. El consistori confia que aquesta primera edició ja deixi clara la seva utilitat, i dijous es farà una valoració amb expositors i agents del sector per recollir millores.
Segons Oriol Oró, director de Fira de Lleida, el nou format es diferencia de Sant Miquel perquè està pensat “de professionals per a professionals” i perquè posa al centre la tecnologia i la innovació vinculades a un model agrícola més sostenible, eficient i competitiu.
Robots i solucions intel·ligents com a protagonistes
Entre les propostes més cridaneres hi destaca el HarvBot, un robot recol·lector desenvolupat per Eurecat i Enkitek capaç de localitzar i collir fruits de manera autònoma mitjançant visió artificial. L’investigador Òscar Palacín ha remarcat que aquesta eina representa un avenç per reduir la dependència de mà d’obra i permetre una collita ininterrompuda les 24 hores.
També s’hi exhibeixen sistemes de reg intel·ligent, robots terrestres equipats amb IA i altres solucions d’agricultura de precisió que anticipen el rumb del sector.
Expectatives entre els expositors de maquinària
Les empreses de maquinària agrícola observen el certamen amb prudència. Tot i valorar positivament l’espai professional, admeten que les dates —en plena sembra del cereal d’hivern— poden reduir l’assistència de pagesos. Malgrat això, consideren imprescindible mantenir-hi presència per reforçar les relacions amb clients i generar oportunitats comercials.
Al llarg del matí l’afluència ha estat moderada, inferior a la de Sant Miquel, que tradicionalment atreia molt públic generalista. Alguns visitants fidels, com José Manuel Marín, han volgut igualment acudir-hi per veure les novetats del sector.
Un fòrum de coneixement i tendències
L’Agrobiotech Innovation Forum inclou més de 50 activitats paral·leles, una trentena de jornades tècniques i espais de demostració de robòtica, maquinària autònoma i drons. Entre els actes destacats hi ha el congrés d’ANTA, el Congrés de l’Associació Nacional de Comerciants del Porcí i el Bioeconomy Innovation Day de les Bioregions d’Europa.
En total, uns 250 professionals participen en aquesta primera edició, que vol esdevenir un nodus de cooperació entre empreses, investigadors i inversors. Els 22.000 m² d’exposició als Camps Elisis, repartits entre tres pavellons i una zona exterior, s’han convertit així en un laboratori de tendències i solucions per al futur del sector agroalimentari.