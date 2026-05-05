Polèmica per un anunci d'un pis a Idealista que destaca que els residents poden morir aviat

La situació de l'habitatge a qualsevol gran ciutat de l'Estat és insostenible. Els preus, la ubicació, l'estat dels pisos i els tipus de contracte dificulten el fet de trobar un pis on viure i la cerca d'un habitatge s'ha convertit en una autèntica odissea enmig d'anuncis a plataformes i webs especialitzades i a xarxes socials. Trobar un pis no és un procés tan fàcil com pot semblar, en els portals d'habitatge com Idealista, els anuncis d'immobiliàries i propietaris independents són tants que costa triar, i es pot trobar de tot.
Un exemple d'aquesta diversitat que sempre sorprèn, sigui per a bé o per a mal, és l'anunci que s'ha publicat aquest dimarts a Idealista per part d'una agència immobiliària, Troya Servicios Inmobiliarios. Només ha estat unes hores disponible al portal, i no perquè algú hagi sigut molt ràpid en decidir-se pel pis, sinó pel contingut de la descripció, que ha provocat polèmica i indignació entre els usuaris.
L'anunci d'un pis disponible per comprar a Leganés (Madrid), comença descrivint qui són les persones que viuen al pis i els seus estats de salut, que descriu com una "influència positiva en la teva inversió". Les persones que hi viuen són un home de 56 anys i una dona de 59 anys que, com detalla la immobiliària a l'anunci, "tenen situacions delicades de salut com escoliosis, diàlisi i diabetis".
Fins ací, l'anunci ja sembla un poc estrany per descriure tan detalladament l'estat de salut d'aquestes persones, però encara es complica més quan afegeixen que, justament aquestes malalties que pateixen "podrien accelerar la futura disponibilitat de l'immoble" i, a més, afegeixen que no tenen descendència i, per tant, el pis quedaria lliure per comprar.
Després de rebre nombroses trucades de protesta dels usuaris d'Idealista, com també queixes a través de xarxes socials, on la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha denunciat la situació a través d'una publicació al seu perfil d'Instagram; la immobiliària ha retirat l'anunci unes hores després. "Posar a la venda un pis destacant com a 'avantatge' que les persones que hi viuen tenen problemes greus de salut i podrien morir abans és l'expressió més salvatge d'un model habitacional basat en l'especulació", ha denunciat a Instagram l'organització per l'habitatge.