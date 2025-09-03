La Paeria dona llum verda a Torre Salses malgrat la guerra amb el comerç local

L’Ajuntament de Lleida ha concedit la llicència urbanística definitiva per a la construcció del polèmic complex comercial de Torre Salses. El decret d’alcaldia, signat l’1 de setembre, ha estat revelat pel grup municipal d’ERC, que des de l’oposició acusa el govern del PSC d’haver trencat promeses i afavorir un projecte que pot colpejar durament el comerç de proximitat.
El futur centre ocuparà més de 56.000 metres quadrats en terrenys situats entre els barris de la Bordeta i Magraners. Al març, la Generalitat ja havia aprovat el projecte urbanístic de la promotora Promenade Lleida, i ara, amb la llicència d’obres municipal, només falta l’inici de les màquines. Però la polèmica fa anys que acompanya Torre Salses.
ERC denuncia que la documentació aprovada contempla fins a 48 petits locals comercials, tot i que el PSC havia promès que només hi hauria grans superfícies. Segons els republicans, això suposarà un “cop duríssim” per al comerç local de la ciutat. Concretament, 20.624,56 metres quadrats es destinaran a la galeria comercial amb aquests establiments, a més d’un hipermercat, cinemes, restauració i establiments de mida mitjana.
El camí fins aquí no ha estat fàcil. El projecte inicial, presentat el 2015, va topar amb l’oposició de l’anterior govern municipal d’ERC i Junts, que en va donar per caducat el conveni urbanístic. La Generalitat, fins i tot, en va denegar la tramitació en detectar que Promenade no disposava de tots els terrenys. Però el 2024, la promotora va aconseguir-los en un concurs públic i el PSC, un cop recuperada l’alcaldia, va desencallar l’operació.
ERC, però, manté la batalla judicial. Recorda que la llicència comercial de la Generalitat condiciona l’obertura del complex a la construcció prèvia dels vials d’accés. I aquests depenen d’un conveni urbanístic que els republicans han recorregut als tribunals. Si la sentència l’anul·lés, adverteixen, l’estrena de Torre Salses podria quedar seriosament compromesa.