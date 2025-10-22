Una marató de memòria: el Clam programa les nou hores de «Shoah», la pel·lícula infinita de l'Holocaust

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam) oferirà aquest divendres 24 d'octubre als Cinemes Bages Centre de Manresa una projecció excepcional: el documental Shoah, de Claude Lanzmann, una de les obres més influents de la història del cinema de memòria històrica. Amb 566 minuts de durada -més de nou hores-, el film es projectarà íntegrament, amb una pausa per dinar i la possibilitat que els espectadors entrin i surtin lliurement de la sala.
Una marató cinematogràfica sobre la memòria
Estrenada l'any 1985, Shoah és una obra monumental que va marcar un abans i un després en la representació de l'Holocaust al cinema. El film és fruit d'onze anys de treball de Claude Lanzmann i es construeix únicament a partir de testimonis orals: supervivents, observadors i botxins, filmats sovint als mateixos espais on es van produir els fets, com Treblinka, Chelmno, Sobibor o Auschwitz.
El resultat és un relat colpidor i sense artificis, en què el director rebutja qualsevol imatge d'arxiu o reconstrucció. Lanzmann defensa que l'horror només pot ser transmès a través de la veu humana, amb la paraula com a únic instrument capaç de donar sentit a la memòria.
Un film essencial per entendre el segle XX
Shoah és avui una referència ineludible per entendre la memòria de l'extermini jueu i, alhora, una fita cinematogràfica. El film va introduir a l'àmbit acadèmic i cultural el terme shoah com a substitut del mot holocaust, posant l'accent en la dimensió històrica i moral del relat.
El documental es projectarà en el marc del cicle Les altres zones d'interès, impulsat conjuntament pel Festival Clam i l'Associació Memòria i Història de Manresa. Abans de la projecció, es llegiran fragments de l'obra KL Reich, de Joaquim Amat-Piniella, l'autor manresà supervivent dels camps nazis de Mauthausen.
Una experiència cinematogràfica única
Amb una durada total de 566 minuts, la sessió començarà a les 11 del matí i inclourà dues pauses -una per dinar i una altra de descans- per facilitar la participació del públic.
El Clam subratlla que aquesta és una ocasió molt poc habitual per veure en pantalla gran una de les pel·lícules més importants del segle XX, i que la seva extensió no és cap obstacle sinó part de la seva naturalesa: una experiència de resistència i contemplació que convida a revisitar la història des del silenci i la paraula.
Shoah és, en definitiva, una meditació cinematogràfica sobre la memòria, el temps i la humanitat, i una cita imprescindible per als amants del cinema i de la història.