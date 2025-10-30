Santpedor estrena un nou espai de joc a la zona de la Serreta

Santpedor disposa des d'aquesta setmana d'un nou espai de joc i activitat esportiva a la zona de la Serreta, un entorn pensat per fomentar la pràctica lliure d'esport entre infants i joves del municipi.\r\n\r\nEl nou recinte, d'uns 1.500 metres quadrats, inclou una pista de bàsquet, un camp de futbol i una taula de ping-pong, tots d'ús lliure i gratuït. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament amplia els espais destinats a l'activitat física a l'aire lliure i a la convivència veïnal.\r\n\r\nSegons fonts municipals, la iniciativa respon a la voluntat de crear zones accessibles per a la pràctica esportiva no organitzada, que permetin als joves trobar punts de trobada saludables i segurs dins del nucli urbà.\r\n\r\nAmb aquesta inauguració, Santpedor suma una nova àrea de joc i lleure al conjunt d'equipaments municipals, especialment adreçada a infants i joves amb inquietuds esportives.\r\n