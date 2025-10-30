Santpedor celebrarà Tots Sants amb tallers, dansa i mercat en una nova edició dels Dissabtes de plaça

Santpedor viurà aquest dissabte 1 de novembre una jornada festiva coincidint amb Tots Sants i la Castanyada. L'Ajuntament ha programat tallers, dansa i activitats familiars dins el cicle Dissabtes de plaça, que se celebra cada primer dissabte de mes a la plaça Gran U d'Octubre. També hi haurà mercats de proximitat i una visita guiada a l'ermita de Sant Francesc.
Tallers, mercats i música a la plaça Gran U d'Octubre
L'Ajuntament de Santpedor ha organitzat per aquest dissabte 1 de novembre un taller de manualitats de castanyes, en el marc de la celebració de Tots Sants i la Castanyada. L'activitat, inclosa dins el programa Dissabtes de plaça, tindrà lloc a les 11 del matí a la plaça Gran U d'Octubre. El taller és gratuït i obert a tothom, sense necessitat d'inscripció prèvia.
Durant tot el matí, de 10 a 2 del migdia, la plaça acollirà també el Mercat de Proximitat i el Mercat de la Rampoina, amb productes artesans, aliments locals i propostes sostenibles. En aquesta edició, hi haurà venda de castanyes a càrrec de l'Esplai Geps de Santpedor, que contribuirà a donar ambient de Castanyada a la jornada.
Dansa i música per completar la matinal
A partir de les 12 del migdia, el Casal Cultural Dansaires Manresans oferirà una exhibició de dansa tradicional, i a la 1 la jornada es tancarà amb l'actuació musical del DJ Boite Lennon, que animarà l'espai amb una sessió festiva oberta al públic.
Amb aquesta proposta, l'Ajuntament vol fomentar la participació ciutadana i dinamitzar el centre del municipi amb activitats culturals i lúdiques per a totes les edats.
Visita guiada a l'ermita de Sant Francesc
De manera paral·lela, s'ha organitzat també una visita guiada a l'ermita de Sant Francesc a càrrec de la historiadora Mireia Vila Cortina. L'activitat començarà a les 10 del matí i és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del web municipal.