Les Vesprades sota l'Alzina de Fonollosa ajornen l'edició d'aquest estiu després de gairebé vint anys

Les Vesprades sota l'Alzina de Fonollosa no celebraran aquest estiu la seva edició habitual. La comissió organitzadora ha anunciat que posa en pausa el festival per reflexionar sobre el futur del projecte després de gairebé dues dècades d'activitat ininterrompuda -amb l'excepció de l'any de la Covid-. Els impulsors asseguren que els canvis en el context cultural, les dificultats logístiques i el desgast acumulat els han portat a prendre aquesta decisió.
Un projecte nascut el 2007
En un comunicat fet públic aquest dimecres, la comissió recorda que les Vesprades sota l'Alzina van néixer l'any 2007 amb la voluntat de crear "una proposta cultural única i màgica" a l'entorn de l'alzina centenària del Mas Querol de Fonollosa.
Durant aquests anys, el festival s'ha consolidat com una de les cites culturals d'estiu de referència a la Catalunya Central, portant música i cultura "de primer nivell" al municipi gràcies a la feina voluntària de les persones que n'han format part.
Els organitzadors destaquen que el projecte també ha contribuït a donar a conèixer Fonollosa arreu i reivindiquen que sempre ha estat una iniciativa "feta des del territori i per al territori".
El creixement de l'oferta cultural i el desgast organitzatiu
La comissió explica que, amb el pas dels anys, la realitat ha canviat i que l'oferta cultural d'estiu "s'ha multiplicat i professionalitzat", fet que ha dificultat mantenir el festival amb el model basat en el voluntariat i amb recursos limitats.
També assenyalen que en els darrers anys les restriccions per calor, les alertes meteorològiques, els canvis d'última hora, els trasllats d'espai o les suspensions s'han convertit en situacions massa habituals, un conjunt de factors que asseguren que els ha "desgastat i desanimat com a col·lectiu".
Per aquest motiu, la comissió va decidir fa mesos ajornar l'edició d'aquest estiu i obrir un període de reflexió per replantejar el futur de les Vesprades. "Probablement, el format tal com l'hem conegut fins ara ha arribat al seu final", afirmen en el comunicat.
Una pausa per replantejar el futur
Els impulsors del festival asseguren que aprofitaran aquests mesos per escoltar, imaginar i estudiar noves fórmules que permetin mantenir viu l'esperit de les Vesprades sota l'Alzina, adaptant-lo a la realitat actual i a les seves possibilitats.
Finalment, la comissió agraeix el suport rebut durant tots aquests anys per part del públic i de totes les persones que han fet possible el projecte, i expressa la voluntat de retrobar-se "ben aviat" amb una nova proposta cultural.